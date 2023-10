(TBTCO) - Công ty cổ phần Cao su Bến Thành (mã cổ phiếu BRC, sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2023 ghi nhận doanh thu tăng so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận giảm.

Cụ thể, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý III/2023 đạt 97,8 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán của công ty trong giai đoạn này cũng tăng mạnh từ 67,8 tỷ đồng lên 77 tỷ đồng, tương ứng tăng 13,6%.

Cao su Bến Thành: Doanh thu quý III tăng, nhưng lợi nhuận giảm. Ảnh: T.L

Giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn doanh thu, theo đó lợi nhuận gộp giảm 1,8%, tương ứng đạt 20,8 tỷ đồng trong quý III/2023. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 6,7 tỷ đồng, giảm hơn 15% so với cùng kỳ.

Kết quả lũy kế 9 tháng đầu năm 2023 cho thấy công ty đạt doanh thu thuần 245 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 248 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 51,6 tỷ đồng, giảm 8,8% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 14 tỷ đồng, giảm gần 10,3% so với cùng kỳ.

Cao su Bến Thành có vốn chủ sở hữu gần 205 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn có giá trị 217 tỷ đồng, trong đó chủ yếu nằm ở các khoản phải thu ngắn hạn với hơn 119 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn của công ty có giá trị gần 96 tỷ đồng, với giá trị tài sản cố định là gần 63,4 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối tháng 9/2023, công ty có khoản đầu tư 6 tỷ đồng góp vốn vào đơn vị khác nhưng phải trích lập dự phòng toàn bộ số tiền này./.