(TBTCO) - Thành phố Hà Nội vừa quyết định bố trí trên 87,4 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách dự phòng của thành phố để thăm, tặng quà Tết Nhâm Dần năm 2022 đối với các tổ chức, cá nhân triển khai công tác phòng chống Covid-19.

Hà Nội bố trí 87,4 tỷ đồng thăm, tặng quà Tết các tổ chức, cá nhân triển khai công tác phòng chống Covid-19. Ảnh: Minh họa

Theo UBND TP. Hà Nội, việc thăm, tặng quà Tết Nhâm Dần năm 2022 đối với các tổ chức, cá nhân triển khai công tác phòng chống Covid-19 là thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời đối với các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch của thành phố. Nội dung này đã được Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, thống nhất về chủ trương.

Theo đó, thành phố sẽ thăm, tặng quà tết Sở Y tế, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an thành phố; các bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế đang thực hiện công tác chăm sóc, điều trị người nhiễm Covid-19; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội; Trung tâm cấp cứu 115; 30 Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã; các cơ sở thu dung, điều trị, cách ly do thành phố thành lập; các trạm y tế xã, phường, thị trấn; cơ sở y tế ngoài công lập có đóng góp tích cực trong công tác phòng chống dịch Covid-19; công an các phường, xã, thị trấn và các đồn công an; các thôn, tổ dân phố và gần 30 nghìn cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống Covid-19.