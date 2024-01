(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố.

Hà Nội kiểm soát chặt việc khai thác khoáng sản theo cơ chế đặc thù. Ảnh: TL

Theo đó, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố, đảm bảo việc khai thác các mỏ khoáng sản đúng quy định và kịp thời cung cấp nguồn vật liệu phục vụ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã nơi có mỏ, dự án khai thác khoáng sản thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố về tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, thành phố quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc khai thác khoáng sản theo cơ chế đặc thù, đảm bảo tuân thủ nội dung theo bản xác nhận đăng ký khối lượng khai thác của UBND thành phố, cung cấp khoáng sản đúng, đủ theo gói thầu đã đăng ký thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Bên cạnh đó, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép khoáng sản khai thác tại các mỏ được áp dụng cơ chế đặc thù cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

TP. Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát về hoạt động khai thác của các đơn vị được phép khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố theo quy định. Trong đó, sở này được giao tập trung kiểm tra, giám sát về phạm vi, diện tích khu vực mỏ, công suất, trữ lượng, phương pháp khai thác; kiểm tra, giám sát việc thống kê, kiểm kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế tại các mỏ được áp dụng cơ chế đặc thù để cung cấp Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô theo quy định. Cùng với đó, kịp thời phát hiện, có biện pháp xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/02/2024.

UBND thành phố cũng giao Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng, công an quận, huyện, thị xã phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, chính quyền các cấp tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm đối với hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản không rõ nguồn gốc hợp pháp, đặc biệt tại các mỏ được áp dụng cơ chế đặc thù để cung cấp Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Công an Hà Nội với công an 8 tỉnh giáp ranh.

Đồng thời, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong đăng ký tên, loại phương tiện, thiết bị được sử dụng để khai thác, vận chuyển khoáng sản; lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và lưu trữ dữ liệu, thông tin về vị trí, hành trình di chuyển của phương tiện, thiết bị sử dụng để khai thác, vận chuyển khoáng sản; kiểm tra về yêu cầu đối với bến, bãi tập kết khoáng sản, việc lắp đặt trạm cân, camera để giám sát khối lượng khoáng sản mua - bán tại bến bãi; yêu cầu về phương tiện vận chuyển khoáng sản đường bộ, đường sông; tập trung, quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, khoáng sản...