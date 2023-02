(TBTCO) - Ngày 10/2, Tổng cục quản lý thị trường (QLTT) cho biết, Cục QLTT tỉnh An Giang đã tiến hành kiểm tra 2 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang phát hiện, xử lý hành vi giảm thời gian bán hàng và sử dụng cột đo nhiên liệu có tem kiểm định hết hiệu lực.