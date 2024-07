Hà Nội thu nội địa tăng trưởng tích cực do kinh tế - xã hội phục hồi

(TBTCO) - Với những chỉ đạo quyết liệt của UBND TP. Hà Nội và sự chung sức đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân Thủ đô, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2024 đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời.

Hà Nội quyết tâm cao đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5 - 7% trong năm 2024. Ảnh tư liệu

Đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 tại Kỳ họp thứ 17 - HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện là 252.054 tỷ đồng, đạt 61,7% dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 12.307 tỷ đồng, đạt 45,6% dự toán, tăng 9,2% so với cùng kỳ; thu từ dầu thô ước thực hiện 1.996 tỷ đồng, đạt 66,5% dự toán, tăng 3,1% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách địa phương được hưởng là 67.457 tỷ đồng Dự toán ngân sách TP. Hà Nội năm 2024 được HĐND TP. Hà Nội quyết định, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 408.547,015 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương là 145.252,619 tỷ đồng. Với kết quả thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội nêu trên, thu ngân sách địa phương được hưởng theo điều tiết 6 tháng đầu năm 2024 là 67.457 tỷ đồng, đạt 52,3% dự toán.

Đáng chú ý, thu nội địa ước thực hiện 237.747 tỷ đồng, đạt 62,8% dự toán, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm 2024, thu nội địa của thành phố ghi nhận sự tăng trưởng tích cực do tình hình kinh tế - xã hội có xu hướng phục hồi cũng như tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng mạnh từ nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp, thu từ cổ tức, lợi nhuận còn lại so với cùng kỳ do tác động của Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ, đồng thời có một số nguồn thu phát sinh lớn so cùng kỳ...

Để đạt kết quả tích cực trong công tác thu ngân sách trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm, ông Hà Minh Hải nhấn mạnh, ngay từ đầu năm thành phố đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành đề cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm tổ chức thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng ngay từ đầu năm.

Cụ thể, TP. Hà Nội đã chỉ đạo Cục Thuế, Cục Hải quan thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, quản lý thu ngân sách. Đồng thời theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế và có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát, đúng với thực tế phát sinh; tiếp tục duy trì và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thành phố.

Đặc biệt, Cục Thuế TP. Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm 2024; tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, nhất là đối với các lĩnh vực, ngành hàng, địa bàn trọng điểm, kinh doanh trên nền tảng số, thương mại điện tử,... đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh...

Phấn đấu vượt mức dự toán thu được giao ở mức cao nhất

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND TP. Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, hạn chế về hoạt động thu nội địa. Mặc dù số thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024 tăng so với cùng kỳ năm 2023, tuy nhiên thu về nhà, đất so với dự toán còn thấp (ước đạt 33,7%). Nguyên nhân chủ yếu do dự toán năm 2024 cao, bằng 2,1 lần so với dự toán năm 2023 và bằng 2,4 lần so với thực hiện năm 2023. Cơ chế chính sách vẫn còn những vướng mắc đang được tháo gỡ.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cũng như phát huy kết quả thu thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách trong 6 tháng đầu năm 2024 và hoàn thành dự toán thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2024 đạt kết quả cao nhất, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định, thành phố tiếp tục tăng cường quản lý thu, phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức dự toán thu được giao ở mức cao nhất đảm bảo nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Trước tiên, thành phố sẽ tập trung rà soát toàn bộ nguồn phát sinh thu, số thuế còn được gia hạn, nắm chắc đối tượng nộp ngân sách trên địa bàn, lĩnh vực để có giải pháp quản lý thu phù hợp, hiệu quả, khai thác các nguồn thu còn dư địa, tiềm năng như kinh doanh trên nền tảng số, thương mại điện tử, dịch vụ giải trí, ăn uống, xăng dầu... Tăng cường hiệu quả công tác quản lý hộ kinh doanh; tập trung rà soát thu, đôn đốc các hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp đầy đủ, kịp thời số thuế phải nộp vào ngân sách.

Riêng đối với các khoản thu từ đất, UBND TP. Hà Nội đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung đẩy nhanh công tác xác định giá đất cụ thể đối với các dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024. Sở Tài chính đẩy nhanh tiến độ thẩm định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn. Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục chủ động, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác thu hồi nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất…

Thành phố tăng cường phòng chống gian lận thương mại, chuyển giá, gian lận giá nhập khẩu và buôn lậu qua biên giới, nhất là các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, chuyển nhượng bất động sản, buôn lậu xăng dầu qua đường biển và qua biên giới... Đặc biệt, Hà Nội sẽ tích cực phối hợp với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và các bộ, ngành, địa phương trong công tác kết nối, khai thác, đối chiếu chéo thông tin chống chuyển giá, trốn thuế, quản lý hiệu quả các nguồn thu phát sinh từ các giao dịch thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh qua mạng...