Hà Nội thúc đẩy chi trả chế độ an sinh xã hội qua tài khoản

(TBTCO) - Hà Nội phấn đấu thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng an sinh xã hội ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhằm đem lại lợi ích tối đa cho người dân.

Ngày 7/1, UBND TP. Hà Nội có công văn về việc mở đợt cao điểm tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện đăng ký tài khoản để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt.

Hà Nội phấn đấu 100% người dân hưởng chính sách có tài khoản. Ảnh: TL

Chi trả được thực hiện một cách khoa học và hợp lý

Về đăng ký tài khoản để thực hiện chi trả ưu đãi an sinh xã hội không dùng tiền mặt, tại thông báo cũng nêu rõ, đối với các trường hợp người dân thuộc diện hưởng chính sách an sinh xã hội (ASXH) đã có tài khoản và đăng ký nhận ưu đãi qua tài khoản thì xác nhận lại việc đăng ký nhận tiền qua tài khoản. Đối với các trường hợp người dân thuộc diện hưởng chính sách ASXH có tài khoản nhưng chưa đăng ký nhận ưu đãi qua tài khoản thì vận động đăng ký chi trả ưu đãi qua tài khoản.

Đối với các trường hợp người dân thuộc diện hưởng chính sách ASXH chưa có tài khoản thì cần vận động tuyên truyền việc mở tài khoản và sẽ nhận chi trả qua tài khoản. Trường hợp người dân muốn ủy quyền cho người khác nhận thay qua hình thức tài khoản hoặc không qua tài khoản thì có thể ủy quyền. Đối với các trường hợp người dân thuộc diện hưởng chính sách ASXH bất khả kháng không đăng ký được tài khoản.

Ví dụ, người già yếu; không có khả năng đi lại; không có người nhận thay để ủy quyền thì sẽ chi trả bằng hình thức qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó dịch vụ bưu chính công ích sẽ thực hiện chi trả tận tay cho người dân theo quy định của pháp luật tại nơi cư trú.

Với chủ trương của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo thành phố Hà Nội là “đem lại lợi ích tối đa cho người dân” cùng với sự tham gia của các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các doanh nghiệp thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile Money, dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố. Trong thời gian thực hiện cao điểm, tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện đăng ký tài khoản để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội, người dân thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi xã hội khi đăng ký tài khoản để nhận chi trả ưu đãi trong thời gian trên hoàn toàn được miễn phí toàn bộ các chi phí liên quan đến mở thẻ, duy trì thẻ và phí rút tiền tại các điểm rút tiền của ngân hàng trong quá trình sử dụng.

Văn bản cũng nêu rõ các tiện ích của tài khoản ngân hàng khi thực hiện chi trả ưu đãi an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với người dân.

Theo đó, người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội nhận chi trả ưu đãi xã hội được đảm bảo nhận ưu đãi đúng thời gian, các trường hợp thụ hưởng, số tiền theo danh sách chi trả do ngành Lao động, Thương binh và Xã hội cung cấp.

Công tác tổ chức chi trả được thực hiện một cách khoa học và hợp lý để người nhận không phải xếp hàng chờ đợi lâu. Thời gian chi trả ưu đãi cho các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội thực hiện tùy theo từng địa bàn, cơ bản các địa bàn tổ chức chi trả trong khoảng thời gian từ ngày 10-15 hàng tháng, một số xã, phường chi trả vào khoảng từ ngày 15 đến 25 hàng tháng.

Công tác chi trả ưu đãi an sinh xã hội được thực hiện bởi các đơn vị nhà nước và dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo tính chuyên nghiệp, được quản lý thống nhất, đảm bảo an toàn các nguồn tiền chi trả do cơ quan lao động thương bình và xã hội quản lý, công tác an toàn tiền mặt tuân thủ theo quy trình nghiêm ngặt, chuyên nghiệp.

Người dân có thể chọn bất kỳ một trong các hình thức phù hợp với nhu cầu của bản thân và đặc thù nơi cư trú: Rút tiền trực tiếp tại các điểm rút tiền của ngân hàng; rút tiền tại các bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã hoặc các điểm thuê tại UBND cấp xã của chi cục bưu điện nhằm tạo thuận lợi cho người thụ hưởng. Các trường hợp không thể đi lại được nhân viên chi trả phục vụ tận nhà và đảm bảo về con người, cơ sở vật chất và thực hiện đúng chế độ, thời gian chi trả hàng tháng cho đối tượng.

Hà Nội tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện đăng ký tài khoản để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt. Ảnh: TL

Phấn đấu 100% người dân hưởng chính sách có tài khoản trước ngày 15/1/2024

Theo thành phố Hà Nội, xác định “thanh toán không dùng tiền mặt cho người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội do ngành Lao động và Thương binh và Xã hội quản lý” là một trong những nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách nhanh chóng, thuận lợi, thụ hưởng và nhận định đúng các chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt là khẳng định quyền an sinh của người dân với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong công cuộc chuyển đổi số; góp phần vào công tác phòng chống tiêu cực, phòng chống tội phạm trong lĩnh vực an sinh xã hội, đảm bảo chi trả đúng chính sách, đúng đối tượng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng, trục lợi đã xảy ra và kéo dài trong thời gian quan. Từ đó, hỗ trợ kịp thời các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn nhất trong xã hội và khẳng định sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với nhóm đối tượng “yếu thế” đặc thù trên.

Công an thành phố được giao chỉ đạo lực lượng công an cơ sở, Tổ công tác Đề án 06 các thôn, bản, tổ dân phố; tổ công nghệ số cộng đồng, phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn, đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích khẩn trương triển khai mở đợt cao điểm tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện đăng ký tài khoản ngân hàng để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt thuận tiện nhất; phấn đấu mục tiêu 100% đối tượng được đăng ký tài khoản, hoàn thành trước ngày 15/1/2024.

Thành phố cũng giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng phương án chi trả thông qua dịch vụ bưu chính công ích thực hiện chi trả chế độ cho các đối tượng qua tài khoản ngân hàng, tại các điểm giao dịch và trực tiếp tại nhà đối tượng đặc biệt ốm đau, bệnh nặng không thể đi lại được.

UBND các quận, huyện, thị xã chủ động bám sát chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các văn bản hướng dẫn chuyên ngành; tích cực phối hợp với các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện và tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho các đối tượng được hưởng trợ cấp, đảm bảo tiến độ; đặc biệt tập trung tuyên truyền, hỗ trợ các đơn vị trong việc vận động, tham gia tích cực trong quá trình tổ chức thực hiện đăng ký tài khoản ngân hàng, tài khoản an sinh xã hội cho các đối tượng, bảo đảm mục tiêu thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng an sinh xã hội ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.