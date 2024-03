Ngân sách dành nguồn lực lớn cho an sinh xã hội

Đổi mới nguồn lực cho chính sách xã hội linh hoạt, hiệu quả Ngân sách ưu tiên chi cho an sinh xã hội. Căn cứ dự toán ngân sách giao hàng năm, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí đủ kinh phí để đảm bảo thực hiện các chính sách, chế độ trung ương ban hành đến thời điểm giao dự toán ngân sách năm (bao gồm cả kinh phí phát sinh tăng thêm để thực hiện các chế độ, chính sách do điều chỉnh chuẩn nghèo theo tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, thực hiện các chính sách theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng) và các chính sách mới phát sinh (nếu có), nhất là kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội, để các đối tượng được hưởng chính sách ngay từ đầu năm. Quan điểm trước sau như một của Đảng, Chính phủ là tăng trưởng kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội; tạo điều kiện để nhân dân thụ hưởng thành quả của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước. Như vậy, nguồn lực tài chính huy động cho an sinh xã hội cũng cần thiết phải được mở rộng, tăng tương xứng với trình độ phát triển của nền kinh tế. Do đó, cơ chế huy động nguồn lực thực hiện chính sách xã hội cần được đổi mới theo hướng linh hoạt, hiệu quả; nguồn lực nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Đặc biệt, trong giai đoạn tới, nguồn lực từ ngân sách vẫn tiếp tục đảm bảo thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng với mức hưởng cao nhất trong các chính sách xã hội. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng hỗ trợ cho các nhóm khó khăn nhất được bao phủ bởi các chính sách an sinh xã hội và tiếp tục nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân. Trong khi nguồn lực nhà nước đóng vai trò chủ đạo, nguồn lực của xã hội là quan trọng, việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực cần thực hiện đúng mục tiêu, phù hợp với khả năng của nền kinh tế, thu nhập của người dân. Có ý kiến cho rằng, trong thiết kế chính sách an sinh xã hội, cần xác định đầy đủ nhu cầu về ngân sách để đảm bảo thực hiện được mục tiêu chính sách; không để các hạn chế về ngân sách làm co hẹp chương trình mà cần tìm các giải pháp phù hợp để lấp đầy các khoảng thiếu hụt này. Tuy vậy, trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, cần tập trung vào những chương trình hiệu quả nhất, giảm bớt hoặc tích hợp các chương trình nhỏ lẻ, tập trung cho những chương trình mang tính toàn diện, bao trùm và có hiệu quả hơn.