Hà Nội trao giải cho người trúng thưởng “hóa đơn may mắn”

(TBTCO) - Trong số 19 cá nhân, hộ kinh doanh may mắn trúng giải quý II/2022, có 11 cá nhân thuộc địa bàn TP. Hà Nội và 8 cá nhân thuộc các tỉnh, thành khác. Sau khi rà soát và xác minh danh sách, Cục Thuế TP. Hà Nội đã quyết định trao giải cho các cá nhân trúng thưởng giải “hóa đơn may mắn”.

Ngày 18/11/2022, Cục Thuế TP. Hà Nội tổ chức lễ trao giải cho các cá nhân, hộ kinh doanh may mắn trúng thưởng trong Chương trình “hóa đơn may mắn” quý II/2022 và lựa chọn hóa đơn may mắn quý III/2022.

Ông Viên Viết Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội, đã trao giải cho các cá nhân may mắn được cục thuế công bố trước đó. Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, trong số 19 cá nhân, hộ kinh doanh may mắn trúng giải quý II/2022, có 11 cá nhân thuộc địa bàn TP. Hà Nội và 8 cá nhân thuộc các tỉnh, thành khác.

Sau khi rà soát và xác minh, Cục Thuế TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 54744/QĐ-CTHN ngày 11/11/2022 về việc trả thưởng “hóa đơn may mắn” và liên hệ, gửi thông báo đến 19 cá nhân đủ điều kiện trúng thưởng.

Ông Viên Viết Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội (bìa phải), trao thưởng cho ông Nguyễn Văn Tuấn - người được giải Nhất trong Chương trình “hóa đơn may mắn” quý II/2022.

Tại lễ trao giải, có 8 cá nhân trúng thưởng có mặt tham dự để nhận thưởng. Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, với những người trúng thưởng không có mặt để nhận giải, cục thuế đã liên hệ và sẽ thực hiện trao thưởng theo hình thức phù hợp và đúng quy định.

Trao đổi với báo giới bên lề lễ trao thưởng, ông Nguyễn Văn Tuấn, người trúng giải Nhất cho biết, ông cảm thấy rất vinh dự và may mắn khi là người đầu tiên trúng giải thưởng lớn của Chương trình “hóa đơn may mắn” do Cục Thuế TP. Hà Nội tổ chức.

“Sự may mắn đến từ thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng của tôi. Qua đây, tôi hy vọng người tiêu dùng trên địa bàn TP. Hà Nội nói riêng và trên cả nước nói chung hãy lấy hóa đơn sau khi mua hàng hóa, dịch vụ để bảo vệ quyền lợi của mình và có thể sẽ là một trong những người may mắn tiếp theo của chương trình” - ông Tuấn nói.

Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội trao giải cho người trúng giải Nhì.

Sau khi trao giải cho các cá nhân may mắn trúng thưởng trong Chương trình “hóa đơn may mắn” quý II, Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục lựa chọn “hóa đơn may mắn” quý III/2022 trên cơ sở lựa chọn ngẫu nhiên 173.757 hóa đơn điện tử thuộc đối tượng và đủ điều kiện đưa vào quay thưởng.

“Với cơ cấu giải thưởng lên tới 190 triệu đồng/quý, thành công của chương trình sẽ góp phần tạo thói quen lấy hóa đơn của người mua hàng hóa, dịch vụ, nâng cao tính tuân thủ pháp luật, đặc biệt là trong lĩnh vực hóa đơn của doanh nghiệp, tổ chức bán hàng và cuối cùng góp phần hiện đại hóa quản lý thuế, tập trung cơ sở dữ liệu lớn (big data) về hóa đơn điện tử, chống gian lận hóa đơn thuế” - ông Viên Viết Hùng nói.

Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội cũng mong muốn các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, cơ quan tuyên giáo các cấp của TP. Hà Nội, cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tuyên truyền về lợi ích của việc lấy hóa đơn khi mua hàng, cũng như kết quả của chương trình để tạo hiệu ứng lan tỏa trên toàn địa bàn thành phố.