Hà Nội xem xét chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022 của Cục Thống kê Hà Nội cho thấy, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 10 ước tính đạt 4.314 tỷ đồng, tăng 2,8% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố thực hiện 1.615 tỷ đồng, tăng 1,1% và tăng 10,2%. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện thực hiện 2.557 tỷ đồng, tăng 4,1% và tăng 16,4%. Còn vốn ngân sách nhà nước cấp xã thực hiện 142 tỷ đồng, tăng 1% và giảm 41,5%.