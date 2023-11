Hệ thống công nghệ thông tin kho bạc phục vụ khóa sổ, quyết toán và chuyển sổ

(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có văn bản số 6475/KBNN-CNTT yêu cầu các đơn vị KBNN, Sở giao dịch KBNN đảm bảo vận hành hệ thống công nghệ thông tin phục vụ khóa sổ, quyết toán 2023 và chuyển sổ 2024.

Hỗ trợ các đơn vị giao dịch và khách hàng

KBNN cho biết, trong những năm gần đây, lượng chứng từ chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của KBNN không ngừng tăng cao, năm sau cao hơn năm trước.

Ban lãnh đạo KBNN kiểm tra hệ thống CNTT tại trụ sở KBNN. Ảnh: H.T

Cụ thể, năm 2020 là 24 triệu chứng từ; năm 2021 là 31,2 triệu chứng từ; năm 2022 tăng lên 55,8 triệu chứng từ. Đặc biệt trong khoảng 10 ngày cuối tháng 12 hàng năm, có ngày phát sinh 500.000 chứng từ, tăng gấp 3 lần so với ngày giao dịch bình thường; lượng người sử dụng đồng thời tăng rất cao từ 8.000 lến đến 16.000.

Từ đó, đã gây nghẽn hệ thống và ảnh hưởng lớn đến hiệu năng vận hành của các hệ thống ứng dụng nói chung và hệ thống DVCTT nói riêng vào thời gian cao điểm cuối năm; đồng thời tiềm ẩn những rủi ro trong quá trình kiểm soát thanh toán của công chức và lãnh đạo các đơn vị trong hệ thống.

Trong những năm gần đây, lượng chứng từ chi ngân sách nhà nước qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN không ngừng tăng cao, năm sau cao hơn năm trước.

Theo đó, KBNN đang thực hiện các bước để đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) hoạt động ổn định, thông suốt, phục vụ tốt công tác khóa sổ, quyết toán ngân sách năm 2023, chuyển nguồn sang năm 2024; đồng thời nâng cấp tạo bổ sung phân vùng lưu trữ dữ liệu năm 2024 trên một số ứng dụng vận hành tập trung tại tỉnh, thành phố.

Để làm được điều này, KBNN đề nghị KBNN các tỉnh, thành phố, Sở giao dịch KBNN chỉ đạo phòng kiểm soát chi, phòng kế toán nhà nước và KBNN các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền, đôn đốc đơn vị sử dụng ngân sách (ĐVSDNS) và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chi NSNN đã được giao; hoàn thiện hồ sơ chứng từ gửi KBNN kiểm soát thanh toán, hạn chế để dồn vào những ngày cao điểm cuối năm.

Đảm bảo vận hành ổn định hệ thống công nghệ thông tin

KBNN yêu cầu các đơn vị KBNN, Sở giao dịch KBNN tuyệt đối tuân thủ các quy định về vận hành hệ thống CNTT và hướng dẫn của KBNN trên cổng thông tin điện tử (Portal), diễn đàn nghiệp vụ, trực tiếp trên ứng dụng DVCTT, ứng dụng thanh toán điện tử ngân hàng (TTĐT – NH), ứng dụng thu NSNN (TCS – TT).

KBNN yêu cầu các đơn vị KBNN đảm bảo việc giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến thông suốt. Ảnh minh họa

Các đơn vị KBNN tăng cường phối hợp hỗ trợ các ĐVSDNS giao dịch qua hệ thống DVCTT. Khi có phát sinh vướng mắc, đề nghị thông báo ngay cho cán bộ xử lý trung tâm tỉnh, thành phố và đội hỗ trợ trung ương phối hợp giải quyết kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để các ĐVSDNS giao dịch thanh toán nhanh chóng qua DVCTT.

KBNN yêu cầu các đơn vị KBNN không để xảy ra bất kỳ một sự cố nào về mất an toàn, an ninh thông tin. Triển khai nâng cấp chương trình ứng dụng tin học năm 2024 được kịp thời, đúng quy trình hướng dẫn của KBNN.

Thường xuyên, định kỳ thực hiện tối ưu hiệu năng hoạt động máy tính của công chức sử dụng hệ thống DVCTT; đồng thời hướng dẫn các ĐVSDNS thực hiện trên máy tính của kế toán viên, kế toán trưởng và chủ tài khoản, quy trình thực hiện theo quy định;

Tăng cường phối hợp rà soát và xử lý dứt điểm giao dịch dở dang trên hệ thống Tabmis nhằm đảm bảo công tác khóa sổ, quyết toán 2023 và chuyển nguồn dự toán sang năm 2024 được kịp thời, số liệu chính xác;

Đồng thời, tăng cường khai thác sử dụng kho dữ liệu của KBNN và hệ thống tổng hợp báo cáo để cung cấp kịp thời số liệu phục vụ công tác điều hành NSNN của các cấp chính quyền địa phương;

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kênh truyền hạ tầng truyền thông tỉnh – huyện ít nhất 4 lần/ngày, đảm bảo mỗi KBNN quận, huyện đều sử dụng được cả 2 kênh truyền dữ liệu; chủ động thông báo, phối hợp với các nhà thầu cung cấp kênh truyền nhanh chóng khắc phục sự cố nếu xảy ra trên địa bàn;

Tăng cường giám sát, quản trị vận hành các ứng dụng tập trung tại tỉnh, thành phố như hệ thống kiểm soát chi qua KBNN (ĐTKB – GD), hệ thống kế toán an ninh quốc phòng (KT – ANQP), hệ thống quản lý kho quỹ tập trung (KQKB – TT)… đảm bảo vận hành thông suốt;

Chủ động bố trí máy móc thiết bị dự phòng khi cần thiết, phân công bố trí cán bộ trực hỗ trợ, đảm bảo tiếp nhận và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết; phối hợp kịp thời với KBNN để giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh;

Thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong quá trình sử dụng vận hành hệ thống CNTT tại đơn vị; không để xảy ra bất kỳ một sự cố nào về mất an toàn, an ninh thông tin; triển khai nâng cấp chương trình ứng dụng tin học năm 2024 được kịp thời, đúng quy trình hướng dẫn của KBNN...