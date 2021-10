Hoạt động mua bán, sáp nhập thời đại dịch: Cơ hội vươn lên cho doanh nghiệp Việt

KPMG: Thị trường M&A sắp bật tăng mạnh Chia sẻ tại hội thảo với góc nhìn của nhà tư vấn, ông Nguyễn Công Ái – Phó Tổng giám đốc Công ty KPMG Việt Nam, cho biết trong năm 2020, KPMG và hầu hết nhân viên đều tương đối nhàn. Bởi trong lúc Việt Nam chống dịch rất tốt thì ở các nước khác khá khó khăn, nhưng họ vẫn sang Việt Nam và thực hiện được nhiều thương vụ M&A. Dù số thương vụ mà KPMG cùng khách hàng thực hiện có giảm đi đáng kể so với năm 2019 nhưng trong năm 2021 này, khi chúng ta đang gặp khó khăn do đại dịch bùng phát lần thứ 4 tại Việt Nam thì ở các nước khác gần như đã giải quyết được vấn đề đại dịch. Điều này liên quan mật thiết đến các làn sóng M&A mới. Đối với thị trường Việt Nam, trong khoảng thời gian vừa rồi, khi mà chúng ta phải dừng lại các hoạt động M&A, KPMG đã thực hiện thành công một số giao dịch hoàn toàn theo hình thức online. Tất cả đều online từ đàm phán cho đến ký hợp đồng. Đến giai đoạn tiếp theo là đầu năm 2022, khi mà Việt Nam đã có đủ vắc-xin, thị trường được mở cửa thì KPMG tin sẽ có sự phát triển đột biến kiểu như lò xo nén được mở trở lại. Chúng ta vì thế cũng nên không ngạc nhiên nếu chứng kiến sự phát triển của thị trường M&A tại Việt Nam, giá trị có thể sẽ 100% so với các thời gian cùng kỳ. “Hiện tại, dù tình hình vẫn còn khó khăn nhưng vẫn có những thương vụ được thực hiện. Minh chứng là vào tháng 9/2021, THACO đã thực hiện vụ mua lại chuỗi siêu thị Emart tại Việt Nam trong điều kiện khá khó khăn do phải thực hiện giãn cách. Nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường M&A nói riêng đang được chờ đợi để “cất cánh” trong năm 2022 và những năm tiếp theo” – ông Nguyễn Công Ái dự báo.