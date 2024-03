Huy động nguồn lực tài chính chuyển đổi nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam

“Sự phụ thuộc của chúng ta vào sản xuất điện than đặt ra những thách thức đáng kể đối với sự phát triển bền vững và an ninh năng lượng. Việc loại bỏ dần điện than là điều cần phải làm chứ không phải một lựa chọn, nhằm giảm lượng phát thải các bon cho nền kinh tế Việt Nam và đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0” Bà Ramla Khalidi - Trưởng đại diện thường trú của UNDP Việt Nam.