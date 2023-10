Kho bạc Nhà nước Nam Định: Nhiều giải pháp tạo thuận lợi giải ngân vốn đầu tư công

(TBTCO) - Là cơ quan thực hiện kiểm soát và thanh toán vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước Nam Định đã tích cực phối hợp với chủ đầu tư, ban quản lý dự án để kịp thời tháo gỡ những “nút thắt” trong quá trình giải ngân nguồn vốn. Theo đó, việc giải ngân vốn tại địa phương đã gặp nhiều thuận lợi.

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

Ông Vũ Hữu Lợi - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nam Định cho biết, xác định đầu tư công sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, ngay từ đầu năm, KBNN Nam Định đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Cụ thể, KBNN Nam Định đã quán triệt tới toàn thể công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng phục vụ khách hàng, tuyệt đối không được sách nhiễu, gây phiền hà cho đơn vị khi làm thủ tục thanh toán tại KBNN nơi giao dịch.

Công chức Kho bạc Nhà nước Nam Định thực hiện kiểm soát các thủ tục thanh toán vốn qua dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc. Ảnh: H.T

Đặc biệt, KBNN Nam Định đã yêu cầu từng cán bộ làm công tác kiểm soát chi tăng cường kiểm soát, thanh toán các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản; chấp hành đúng quy định về thời gian tiếp nhận và xử lý hồ sơ, không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do.

Trong tháng 7 và tháng 8/2023, KBNN Nam Định đã tổ chức 9 hội nghị nhằm phổ biến và trao đổi về thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN. Các hội nghị đều được lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đánh giá cao, đem lại hiệu quả rất thiết thực cho các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn. Qua các hội nghị này, KBNN Nam Định đã góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Đồng thời, KBNN Nam Định đã phát động phong trào thi đua lấy tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị; từ đó, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Cho biết thêm về các giải pháp KBNN Nam Định đã thực hiện từ đầu năm tới nay để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, ông Đoàn Văn Sơn – Trưởng phòng Kiểm soát chi, KBNN Nam Định cho biết, đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trên địa bàn, đặc biệt là Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc cung cấp thông tin về kế hoạch vốn được giao trong năm, tình hình nhập dự toán trên Tabmis (hệ thống thông tin quản lý tài chính và kho bạc) của các dự án để có thể phục vụ ngay việc giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, KBNN Nam Định đã bám sát các chủ đầu tư, nhất là các ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực để nắm bắt tình hình thực hiện dự án, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm thủ tục giải ngân.

Mặt khác, KBNN Nam Định đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện rà soát kế hoạch vốn được giao trong năm, thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án đối với những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp dưới 50% kế hoạch hoặc những dự án được giao kế hoạch đầu tư công lớn nhưng có tiến độ giải ngân chậm.

Đồng thời, KBNN Nam Định đã tổng hợp báo cáo các cấp thẩm quyền để xem xét, điều chỉnh và điều chuyển vốn của những dự án có tiến độ giải ngân thấp sang những dự án có tiến độ giải ngân nhanh.

Với những giải pháp đã thực hiện, tính đến hết tháng 9/2023, KBNN Nam Định đã giải ngân hơn 3.523 tỷ đồng, đạt 38% so với kế hoạch được giao và kế hoạch vốn năm trước được phép kéo dài; đạt 58% so với kế hoạch vốn KBNN thực nhận (so với dự toán đã nhập vào Tabmis).

Vẫn còn khó khăn về nguồn vốn

KBNN Nam Định đang tiếp tục nắm bắt và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện giải ngân vốn của từng gói thầu, dự án theo đúng thẩm quyền. Ảnh: H.T

Mặc dù công tác giải ngân vốn đầu tư công tại Nam Định có nhiều thuận lợi nhưng tỷ lệ giải ngân của địa phương lại chưa cao. Nguyên nhân được KBNN Nam Định chỉ ra là do tỉnh đang gặp khó khăn về nguồn vốn. Do đó, nhiều dự án không có nguồn tiền để giải ngân.

Thời gian qua, ban lãnh đạo KBNN Nam Định luôn chú trọng tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật để các chủ đầu tư nắm chắc cơ chế chính sách, thủ tục hành chính trong giải ngân vốn đầu tư công, từ đó phối hợp với KBNN ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn trong công tác giải ngân vốn đầu tư.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định là đơn vị được phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 lớn nhất tỉnh với 4.700 tỷ đồng. Cho biết về công tác giải ngân vốn đầu tư công, ông Đinh Văn Phương - Giám đốc Ban Quản lý dự án cho biết, đơn vị luôn nhận được sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của các công chức kiểm soát chi KBNN Nam Định, nhất là khi có sự thay đổi về cơ chế chính sách.

"Chính vì vậy, chúng tôi luôn nắm bắt kịp thời các thủ tục về giải ngân vốn đầu tư công, nên khi giao dịch với KBNN Nam Định, chúng tôi gặp rất nhiều thuận lợi. Theo đó, hồ sơ, chứng từ khi chúng tôi chuyển đến đều được KBNN tỉnh giải quyết, thanh toán kịp thời” - ông Đinh Văn Phương chia sẻ.

Tuy nhiên, theo ông Phương, tính đến thời điểm giữa tháng 9/2023, Ban quản lý dự án mới giải ngân được 46,5% nguồn vốn được giao. Đây là tỷ lệ thấp so với mặt bằng chung giải ngân của Ban qua các năm gần đây.

Lý giải cho việc này, ông Phương cho biết, hiện ban có nhiều dự án lớn thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương đang xây dựng hoặc đã thi công xong nhưng chưa bố trí được nguồn tiền để giải ngân. Đối nghịch lại là nhiều dự án thuộc nguồn vốn trung ương (phần lớn là các dự án thuộc nguồn vốn Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội) có tiền nhưng lại không giải ngân được do theo quy định, việc bố trí vốn và giải ngân chỉ trong vòng 2 năm.

“Tuy nhiên, nhiều dự án đến cuối năm 2022 mới có thông báo vốn và lúc này mới đủ điều kiện để lập chủ trương đầu tư, và sau đó là thực hiện 1 loạt các bước thiết kế bản vẽ, thẩm định, đấu thầu… nên mất rất nhiều thời gian. Do đó, các dự án này đến giờ vẫn chưa khởi công được” - ông Phương cho biết.

Ông Đinh Văn Phương cho biết thêm, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thời gian tới ban sẽ đẩy nhanh thủ tục đầu tư, đấu thầu để tạm ứng hợp đồng; phối hợp với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng; đôn đốc nhà thầu tập trung thi công cao độ.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định cũng mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, các cấp chính quyền địa phương trong việc giải quyết kịp thời các thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng… , giúp ban quản lý dự án sớm hoàn thiện hồ sơ gửi KBNN Nam Định thanh toán cho các dự án, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giải ngân các dự án vốn đầu tư công năm 2023 giao cho ban.

Về phía KBNN Nam Định, ông Vũ Hữu Lợi cho biết, đơn vị đang tiếp tục dốc toàn lực để giảm áp lực giải ngân vào những tháng cuối năm. Theo đó, đơn vị đang tiếp tục nắm bắt và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện giải ngân vốn của từng gói thầu, dự án theo đúng thẩm quyền.

Đồng thời, đơn vị thường xuyên phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án… kịp thời phản ánh, báo cáo cấp có thẩm quyền trong việc tháo gỡ những vướng mắc khi thực hiện kế hoạch vốn năm; đẩy nhanh giải ngân song vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ và đúng các quy định hiện hành; kiên quyết từ chối các khoản chi không đúng quy định và không có trong dự toán.