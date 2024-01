Không chủ quan điều hành lạm phát tháng đầu năm

Rủi ro tăng lạm phát do năng lượng và thực phẩm Năm 2024, giới phân tích cho rằng, việc kiểm soát lạm phát không gặp áp lực quá lớn song vẫn cần cẩn trọng với nhiều yếu tố khó dự đoán. Tại Báo cáo nghiên cứu toàn cầu về Việt Nam vừa công bố, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam dự báo, chỉ số lạm phát của Việt Nam sẽ tăng lên mức 5,5% vào năm 2024. Tại Báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 1/2024, Ngân hàng HSBC nhận định, lạm phát vẫn là vấn đề đáng lưu tâm. HSBC kỳ vọng lạm phát sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp trong năm 2024, dự báo ở mức 3,4%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu Quốc hội đề ra là 4 - 4,5%. Mặc dù xu hướng giảm lạm phát diễn ra trên diện rộng ở Việt Nam, áp lực giá vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Rủi ro tăng lạm phát do năng lượng và thực phẩm vẫn còn khi những mặt hàng này chiếm tỷ trọng khá lớn trong rổ tính toán lạm phát. Thêm nữa, chi phí y tế gia tăng cũng là vấn đề cần lưu tâm khi Việt Nam tiếp tục áp dụng điều chỉnh giá dịch vụ y tế toàn quốc sau giai đoạn 4 năm. Theo TS. Cấn Văn Lực - thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, dự báo CPI bình quân năm 2024 sẽ ở mức 3,5 - 4%, cao hơn mức tăng của năm 2023 do đà giảm giá hàng hóa thế giới chững lại hoặc thậm chí tăng trở lại. Bên cạnh đó, việc tiếp tục điều chỉnh giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý, cung tiền và vòng quay tiền tăng cao hơn năm 2023 do đà phục hồi kinh tế và tín dụng dự báo tăng cao hơn cũng sẽ ảnh hưởng bất lợi đến việc kiểm soát lạm phát. Giá nguyên vật liệu đầu vào trên thị trường thế giới đang ở mức cao có thể tạo áp lực cho doanh nghiệp, từ đó đẩy giá hàng hóa tiêu dùng trong nước tăng lên. Do đó, việc xây dựng, tính toán liều lượng và thời điểm điều chỉnh giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý (điện, dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục) phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát, cần sớm lên phương án, lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng để tránh bị động trong phối hợp chính sách.