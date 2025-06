“Không tiền mặt vẫn vi vu khắp chốn” cùng VPBank

(TBTCO) - Là một trong những điểm nhấn đặc sắc trong chuỗi sự kiện “Ngày không tiền mặt 2025”, livestream với chủ đề “Không tiền mặt vẫn vi vu khắp chốn” có sự góp mặt của Uy Lê và Phương Nam (Sài Gòn Tếu), đã mang đến những câu chuyện trải nghiệm thực tế đầy dí dỏm cùng chuỗi bí quyết quản lý tài chính an toàn, tiện lợi và thông minh từ hệ sinh thái số toàn diện của VPBank.

Ảnh minh họa

Không chỉ giúp khán giả hình dung sống động về lối sống mới “không tiền mặt”, hàng nghìn lượt theo dõi livestream trên kênh TikTok ngày không tiền mặt còn có cơ hội tham gia minigame hấp dẫn để sở hữu những cặp vé giá trị của VPBank E-Concert – đêm nhạc hội quy tụ dàn sao rất được yêu thích như Anh Tú (Voi Bản Đôn), Vũ Thảo My, Pháp Kiều, Hải Đăng Doo, ban nhạc Chillies…

Nỗi lo mang theo tiền mặt khi du lịch hay công tác xa, dễ mất mát, khó kiểm soát chi tiêu… đã có lời giải đáp. Theo Phương Nam, thanh toán không tiền mặt mang lại sự an tâm. Uy Lê bổ sung ba lợi ích then chốt: an toàn (tránh mất mát tiền mặt), chủ động (kiểm soát mọi giao dịch qua app/ví điện tử/QR), và tiện lợi (không cần đổi tiền, tìm tiền lẻ, chỉ cần quét điện thoại). Thực tế cho thấy, thanh toán không tiền mặt đã trở nên phổ biến, đơn giản hóa mọi giao dịch từ ăn uống, du lịch, đi lại đến đặt phòng, giúp cuộc sống tiện nghi hơn rất nhiều.

Để hiện thực hóa trải nghiệm “không tiền mặt vẫn vi vu khắp chốn”, VPBank cùng hệ sinh thái số toàn diện, liền mạch đã phát triển nhiều công cụ tài chính số đột phá, mang đến sự linh hoạt và tiện ích tối đa cho người dùng.

Đầu tiên phải kể đến giải pháp VPBank Pay by Account – Tiên phong thanh toán “một chạm” không cần thẻ. Giờ đây, với giải pháp “một chạm” tiên tiến như Pay by Account của VPBank, việc thanh toán trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Uy Lê giải thích: “Là hoàn tất thanh toán chỉ bằng 1 cú chạm thôi. Chỉ cần sử dụng NFC (công nghệ kết nối không dây tầm ngắn) chạm vào máy POS, xác thực bằng vân tay hoặc Face ID là đã hoàn tất giao dịch nhanh chóng. Đặc biệt, Pay by Account cho phép khách hàng sử dụng trực tiếp nguồn tiền từ tài khoản VPBank NEO để thực hiện các giao dịch thanh toán ‘chạm’ tiện lợi tại mọi điểm chấp nhận thẻ Mastercard trên toàn thế giới mà không cần sở hữu thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ”.

Tiếp theo là giải pháp từ Cake by VPBank – Chuyển tiền thông minh, không lo sai sót với công nghệ AI thông minh. Phương Nam hào hứng chia sẻ: “Bây giờ mình chỉ cần sao chép nguyên cái đoạn tin nhắn hoặc chụp màn hình đoạn tin nhắn đó rồi dán qua app của ngân hàng số Cake by VPBank, công nghệ AI của Cake sẽ tự động trích xuất thông tin từ tin nhắn để điền các thông tin quan trọng vào trang giao dịch luôn”.

Không chỉ dừng lại ở sự tiện lợi và nhanh chóng, thanh toán online còn mang đến một ưu điểm lớn là dễ dàng mua kèm bảo hiểm để dự phòng rủi ro với OPES – An tâm vi vu với bảo hiểm du lịch tiện lợi. Uy Lê nhấn mạnh: “Nếu bạn mua bảo hiểm này ngay khi đặt vé trên Be Flight, bạn vừa có thể vui vẻ đợi bay mặc dù delay vì tiền bảo hiểm sẽ bay ngay vào ví trong vòng 24 tiếng sau khi bạn gửi yêu cầu bảo hiểm mà chẳng cần hồ sơ giấy tờ thủ tục rườm rà gì ngoài vé và thẻ lên máy bay”. OPES còn cung cấp đa dạng các sản phẩm bảo hiểm khác được tích hợp trên nền tảng đa dịch vụ BE và các đối tác. Đặc biệt, “bảo hiểm không chỉ mua online mà cũng bồi thường online luôn”.

Để hành trình vi vu bớt nỗi lo tài chính, các công cụ thanh toán số còn ngập tràn ưu đãi hấp dẫn thông qua LynkiD và Thẻ tín dụng VPBank như chi tiêu tích điểm, hoàn tiền, đổi quà... LynkiD là một ví dụ điển hình, nơi người dùng có thể “tự động tích điểm” khi chi tiêu qua các đối tác như VPBank, VPBankS, Be, OPES, sau đó quy đổi thành nhiều phần quà giá trị. Đặc biệt, LynkiD còn có “Kho quà 0Đ”, giúp người dùng trải nghiệm quà tặng mà không cần tích điểm. Bên cạnh đó, việc sử dụng ứng dụng BE cho các dịch vụ đặt xe, đồ ăn, giao hàng hay mua vé máy bay, tàu hỏa, xe khách hay thẻ tín dụng của VPBank sẽ có “ưu đãi hoàn tiền từ 15-20% trên mỗi giao dịch”.

Không chỉ dừng lại ở việc chi tiêu thông minh, các giải pháp tài chính số còn hỗ trợ người dùng quản lý và sinh lời từ tiền của mình với Super Sinh Lời (VPBank) và ePortfolio (VPBankS). Chàng thủ lĩnh của Sài Gòn Tếu - Uy Lê giới thiệu giải pháp quản lý túi tiền “nhàn tênh” nhờ công cụ Super Sinh Lời của VPBank với mức lợi suất cố định 3,5% một năm, trả theo ngày, giúp người dùng có thể để cho “tiền sinh tiền, lời sinh lời, sống thảnh thơi”.

Bên cạnh chương trình livestream thú vị, chuỗi hoạt động chính của Ngày không tiền mặt 2025 hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến cho khách tham quan nhiều trải nghiệm và khám phá bất ngờ như “Lễ hội Không tiền mặt – Ting Ting Day” sẽ diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TP.HCM) từ ngày 14 - 15/6/2025 với nhiều không gian trải nghiệm sáng tạo, Hội thảo “Thanh toán không tiền mặt: Động lực tăng trưởng kinh tế số” vào ngày 14/06/2025, chuỗi Workshop với chủ đề "Giải pháp đảm bảo an toàn cho giao dịch trực tuyến" và “Sống số - Sống chất” vào sáng ngày 15/6/2025, cùng nhiều hoạt động hưởng ứng nhằm khuấy động phong trào thanh toán số trong cộng đồng khác.

Đồng hành cùng Ngày không tiền mặt 2025, VPBank mang đến một không gian đặc biệt – VPBank Cashless City – “thành phố số” thu nhỏ với những giải pháp công nghệ vượt trội, góp phần thúc đẩy thanh toán số tại Việt Nam ngay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Khách tham quan sẽ có cơ hội nhận quà và ưu đãi hơn 10 tỷ đồng, cùng những chiếc vé tham dự “VPBank E-Concert” bùng nổ quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu vào tối 14/06/2025. Đây chính là điểm nhấn không thể bỏ lỡ để các khách hàng cùng VPBank hòa mình vào một lễ hội số đỉnh cao, tận hưởng trọn vẹn không khí sôi động của Ngày không tiền mặt 2025…