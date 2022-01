KIDO đặt mục tiêu doanh thu năm 2022 tăng trưởng 33%, đa dạng phương án kinh doanh

Tình hình kinh doanh năm 2021 của KIDO Doanh thu thuần năm 2021 của KIDO đạt 10.501 tỷ đồng, hoàn thành 91% kế hoạch năm và tăng 26% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 681 tỷ đồng, hoàn thành 85% kế hoạch năm, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý IV/2021, doanh thu thuần quý IV của KIDO đạt 3.057 tỷ đồng tăng 30,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế quý IV tăng 154% so với cùng kỳ và đạt mức 200 tỷ đồng. Trong năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhưng Tập đoàn KIDO đã linh hoạt thay đổi cách thức bán hàng phù hợp để tăng khả năng tiêu thụ khi thực hiện giãn cách xã hội. Theo đó, chi phí bán hàng năm 2021 tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.204 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2021 đạt 242 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước. Xét về hiệu quả hoạt động kinh doanh năm 2021, biên lợi nhuận gộp đạt 19,6%; biên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 6,5%, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước; và biên lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 6,2%, tăng 55,6% so với cùng kỳ năm trước (4%).