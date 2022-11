KienlongBank ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng, đạt 79% kế hoạch cả năm

(TBTCO) - Với việc tập trung đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, linh hoạt trong hoạt động kinh doanh, 9 tháng đầu năm Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt, cùng các chỉ số hoạt động an toàn, vững mạnh.

Tăng trưởng lợi nhuận tích cực

Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022, KienlongBank ghi nhận 513 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng đạt gần 79% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong đó, thu nhập lãi thuần ngân hàng tăng 1,3% so với cùng kỳ, đạt 1.538 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối mang về lần lượt 234 tỷ đồng và 48 tỷ đồng, tăng trưởng gần 30% và 224% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác cũng đem lại cho KienlongBank 51 tỷ đồng, tăng 45%.

Tổng huy động vốn của KienlongBank đạt 73.135 tỷ đồng, thực hiện đạt 94% so với kế hoạch. Trong đó, tổng tiền gửi của khách hàng đạt mức 42.225 tỷ đồng. Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 41.856 tỷ đồng, tương đương 92% kế hoạch. Ngân hàng đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu trong vòng 9 tháng đầu năm.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh tăng trưởng tốt, tài sản của ngân hàng cũng tiếp tục duy trì ổn định, bền vững. Tại thời điểm 30/9/2022, tổng tài sản của KienlongBank ghi nhận mức 80.625 tỷ đồng, thực hiện gần 95% kế hoạch. Các biện pháp kiểm soát rủi ro cũng được ngân hàng thực hiện nghiêm ngặt trong hoạt động xử lý - thu hồi nợ… giúp tín dụng của ngân hàng được giữ vững. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục kiểm soát ở mức gần 1,25%.

9 tháng đầu năm, KienlongBank ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng, tiếp tục duy trì và ổn định nguồn tài sản.

Trước đó, ngày 3/8/2022, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho KienlongBank tăng vốn điều lệ từ 3.652 tỷ đồng lên 4.231 tỷ đồng với mục đích mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của KienlongBank trên thị trường, nhất là đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động ngân hàng, các sản phẩm và dịch vụ trên nền tảng số. Ngoài ra, KienlongBank cũng đã hoàn tất các thủ tục, gửi hồ sơ đăng ký niêm yết toàn bộ 365 triệu cổ phiếu KLB lên sàn chứng khoán HOSE sắp tới.

Theo chia sẻ từ đại diện KienlongBank, bằng việc tuân thủ chặt chẽ quy định của ngành, đặc biệt là chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, KienlongBank đã chủ động theo sát mọi chỉ đạo, áp dụng các chính sách, nâng cao quản trị rủi ro, linh hoạt trong hoạt động kinh doanh, qua đó đã đem lại kết quả lợi nhuận ổn định.

Trước những diễn biến phức tạp của thị trường tài chính, với tâm thế thấu hiểu đồng hành cùng khách hàng trong dài hạn và sự tận tâm từ đội ngũ nhân viên, KienlongBank luôn nỗ lực để trở thành đối tác tin cậy, mang lại những giá trị lợi ích tối ưu và bền vững cho khách hàng. Bên cạnh việc đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh, với mong muốn san sẻ một phần lợi nhuận, KienlongBank cũng đồng thời triển khai nhiều chương trình ưu đãi lãi suất, miễn phí dịch vụ, miễn phí chuyển tiền… cùng khách hàng vượt khó.

KienlongBank cũng đặc biệt chú trọng đầu tư vào chiến lược phát triển nguồn nhân lực thông qua các khóa đào tạo nâng cao về kỹ năng và nghiệp vụ Ngân hàng. Cùng với kết quả kinh doanh tích cực, thu nhập của Cán bộ nhân viên (CBNV) cũng được cải thiện với mức tăng thu nhập bình quân 30% so với quý trước.

Đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số

Để trở thành ngân hàng số thế hệ mới, KienlongBank đã vạch ra một lộ trình phát triển bài bản, quy mô để tạo ra một cuộc cách mạng cho chính mình với sự thay đổi cả về chất và lượng từ mô hình, dịch vụ, trang thiết bị, cơ sở vật chất, nền tảng công nghệ tới nhân lực. Mục tiêu cuối cùng nhằm mang lại trải nghiệm hoàn hảo cho người dùng cuối.

Hệ thống máy giao dịch ngân hàng thế hệ mới STM của KienlongBank.

Các sản phẩm, dịch vụ số hóa của KienlongBank giúp trải nghiệm thanh toán trực tuyến của khách hàng được dễ dàng, thuận lợi. Khách hàng dễ dàng mở tài khoản, mở thẻ, thực hiện thanh toán dịch vụ, gửi tiết kiệm trực tuyến, chuyển tiền… và các dịch vụ ngân hàng khác 24/7. Đặc biệt với hệ thống máy giao dịch ngân hàng thế hệ mới STM (Smart Teller Machine) sử dụng phần mềm tự xây dựng 100% được nghiên cứu, phát triển bởi KienlongBank và đối tác hàng đầu về công nghệ trong nước.

Đem đến những dịch vụ tài chính cao cấp và đậm chất công nghệ, tích hợp bên trong mỗi máy STM là hàng loạt công nghệ hiện đại, tân tiến nhất hiện nay như: định danh điện tử (eKYC); nhận diện khuôn mặt (Face ID), nhận diện giọng nói tự nhiên (Voice Recognition) hay công nghệ phân tích chuyển thể từ hình ảnh sang chữ... Nhờ những công nghệ này mà mỗi hệ thống STM có thể đảm nhiệm vai trò và thay thế các quầy giao dịch vật lý truyền thống, tiết giảm các thủ tục rườm rà để từ đó "trao quyền" nhiều hơn cho khách hàng.

Gửi tiết kiệm tại KienlongBank, khách hàng được ưu đãi lãi suất lên đến 8,9%/năm.

Bên cạnh đó, KienlongBank cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng giao dịch qua các dịch vụ số hóa nhằm khuyến khích khách hàng giao dịch thuận tiện, an toàn như: miễn toàn bộ phí giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng KienlongBank Plus, miễn phí duy trì số dư tối thiểu. Đặc biệt, lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại ngân hàng cũng ở mức cao trên thị trường lên tới 8,9% giúp khách hàng dễ dàng gửi tiết kiệm với khả năng sinh lời an toàn, bền vững.

Trong chiến lược phát triển đến năm 2025, ngoài mục tiêu trở thành Ngân hàng số hàng đầu Việt Nam, KienlongBank còn hướng tới trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ hiện đại, phát triển bền vững trên thị trường tài chính ngân hàng. Đồng thời, KienlongBank dự kiến sớm hoàn thành chuẩn Basel II về hệ thống quản trị ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế. Đây là một trong những yếu tố then chốt quyết định sự phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững của hệ thống KienlongBank./.