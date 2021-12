Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng cao nhất thế giới ở mức 8,4%

(TBTCO) - Bất chấp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kinh tế Ấn Độ tiếp tục bứt phá với tốc độ tăng trưởng 8,4% trong quý 2/2021. Dự báo GDP của Ấn Độ năm 2021 ở mức cao hơn so với mức dự báo 8% của Trung Quốc và mức 6% của Mỹ.

Ảnh minh họa

Đây là quý thứ tư liên tiếp GDP của Ấn Độ quay trở lại tăng trưởng tích cực sau hai quý suy giảm vào năm 2020 do dịch bệnh COVID-19.

GDP tính theo giá cố định, trong 6 tháng đầu năm tài chính 2021-2022 (từ tháng 4 tới tháng 9/2021) ước tính đạt 68,11 Rs lakh crore (tương ứng với 903 tỷ USD) tăng 13,7% so với mức 59,92 Rs lakh crore (tương đương với 792 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, mức tăng này chưa thể bù lại so với suy giảm 15,9% của năm 2020 so với năm 2019. Giá trị thực tế tuyệt đối của GDP quý II/2021 ở mức 35,75 Rs Lakh Crore (tương đương với 474 tỷ USD) tăng 0,33% so với mức 32,96 Rs Lakh Crore (tương đương với 437 tỷ USD) trong quý II/2020.

Thâm hụt tài khóa tính tới hết ngày 31/3/2022 dự kiến sẽ ở mức 6,8% GDP và mức thâm hụt tài khóa này nằm trong dự toán ngân sách có thể đáp ứng được. Theo dữ liệu của Văn phòng Kiểm soát tổng hợp tài khoản (CGA), thâm hụt tài chính của chính phủ Ấn Độ ước đạt 5,47 rs lakh crore (tương đương 72,5 tỷ USD) chiếm 36,6% dự toán ngân sách vào cuối tháng 10/2021 nhờ cải thiện thu ngân sách. Số liệu thâm hụt tài khóa hiện tại tốt hơn so với cùng kỳ năm 2020, với sự chênh lệnh chi và thu đã tăng lên 119,7% so với dự toán ngân sách năm 2020, chủ yếu tăng chi tiêu để đối phó với đại dịch COVID-19.

Tổng giá trị gia tăng (GVA) đạt mức tăng trưởng 8,5% trong quý II/2021 cho thấy sự phục hồi trên diện rộng ở nhiều lĩnh vực. Lĩnh vực nông nghiệp đạt mức tăng trưởng 4,5% do vụ mùa bội thu. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất tăng 5,5%, phản ánh sự phục hồi nhu cầu tiêu dùng trong nước, và xuất khẩu tăng. Lĩnh vực xây dựng, thương mại, khách sạn, vận tải và dịch vụ tài chính đạt mức tăng trưởng 7-8%.

Tăng trưởng của các lĩnh vực cốt lõi đạt mức 7,3%, được thúc đẩy bởi sự phục hồi mạnh mẽ trong sản xuất than, xi măng, phân bón và các sản phẩm lọc dầu. Ngoại trừ lĩnh vực điện suy giảm sản lượng do yếu tố mùa vụ và sự thiếu hụt than, tất cả các lĩnh vực cốt lõi ghi nhận sự tăng trưởng trên diện rộng, mở ra kỳ vọng về việc cải thiện hoạt động công nghiệp. Sản lượng các ngành cốt lõi đã vượt mức trước đại dịch với chỉ số bình quân gia quyền trong khoảng thời gian từ tháng 4 tới tháng 10 cao hơn 0,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong 8 lĩnh vực cốt lõi, 6 lĩnh vực cho thấy sự tăng trưởng tích cực trong giai đoạn 7 tháng gần đây so với năm tài chính 2020, ngoại trừ 2 lĩnh vực dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế.

Đánh giá về kết quả tăng trưởng GDP của Ấn Độ, ông Sakshi Gupta – chuyên gia kinh tế cao cấp của Ngân hàng HDFC đánh giá “tăng trưởng GDP trong quý II đạt mức 8,4%, cho thấy nền kinh tế đã đạt được kết quả tích cực do cầu kéo. Về phía cung, tăng trưởng nông nghiệp cùng với tăng trưởng dịch vụ ở mức 10,2% với sự phục hồi các dịch vụ, lĩnh vực tài chính và bất động sản”.

Theo ông KV Subramanian – Cố vấn kinh tế của Chính phủ, Ấn Độ dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng hai con số trong năm tài chính 2021-2022 (tháng 4/2021 đến tháng 3/2022), được hỗ trợ bởi nhu cầu tăng và khu vực ngân hàng phát triển mạnh mẽ./.