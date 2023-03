Chỉ số giá tiêu dùng hạ nhiệt theo giá xăng dầu, thực phẩm

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2023 đã giảm 0,23% so với tháng trước, dù vẫn tăng 0,74% so với tháng 12/2022 và tăng 3,35% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính khiến CPI tháng 3 có xu hướng giảm là do giá thực phẩm giảm do nguồn cung dồi dào; giá xăng dầu, giá gas giảm theo giá nhiên liệu thế giới. Tính chung quý I/2023, CPI vẫn tăng 4,18% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát cơ bản tháng 3/2023 tăng 0,22% so với tháng trước, tăng 4,88% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý I/2023, lạm phát cơ bản bình quân tăng 5,01% so với bình quân cùng kỳ năm 2022, cao hơn mức tăng CPI bình quân chung (tăng 4,18%) và là mức tăng cao nhất trong 10 năm trở lại đây.