Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục hạ nhiệt

(TBTCO) - Trên thị trường ngoại hối trong nước tuần qua, diễn biến tỷ giá VND/USD chủ yếu là đi ngang. Đối với lãi suất liên ngân hàng, lãi suất kỳ hạn qua đêm tiếp tục hạ nhiệt và kết tuần ở mức 0,15% - giảm 15 điểm cơ bản so với tuần trước đó và về lại mức tương đương thời điểm giữa tháng 9.

Chênh lệch tỷ giá niêm yết và tự do nới rộng

Báo cáo thị trường tiền tệ của SSI Research tuần qua cho biết, trên thị trường ngoại hối trong nước, diễn biến tỷ giá VND/USD hầu như đi ngang. Theo đó, tỷ giá liên ngân hàng kết tuần ở vùng 24.270 VND/USD, tương đương với tuần trước đó. Tương tự, tỷ giá niêm yết của VCB đóng cửa quanh mức 24.050 – 24.420 VND/USD. Ngược lại, tỷ giá trên thị trường tự do có chiều hướng trái ngược khi tăng mạnh trong nửa đầu tuần và hạ nhiệt dần về cuối tuần.

Tuy nhiên, trong phiên đầu tuần này, tỷ giá trên thị trường tự do tiếp tục bật tăng và chênh lệch giữa tỷ giá niêm yết và tự do nới rộng lên trên 200 VND/USD – tạo áp lực dòng tiền đầu cơ giữa 2 thị trường này. Theo lý giải của chuyên gia SSI Research, mức biến động của tỷ giá thị trường tự do có thể liên quan đến biến động giá vàng – khi giá vàng thế giới bật tăng mạnh có thể tạo ra kỳ vọng giá vàng trong nước cũng sẽ có bước điều chỉnh tăng mạnh tương tự.

Trong khi đó, trên thị trường quốc tế tuần vừa qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) công bố biên bản cuộc họp đầu tháng 11, không có nhiều thông tin bất ngờ cho thị trường. Theo đó, Cơ quan FOMC của FED nhấn mạnh sẽ tiếp tục điều hành cẩn trọng và theo sát dữ liệu về kinh tế, lạm phát trong tương lai. Đối với các số liệu kinh tế, dữ liệu cho thấy kinh tế Mỹ vẫn ghi nhận quán tính tăng trưởng tích cực.

Về biến động của đồng USD (thông qua chỉ số DXY), DXY giảm nhẹ (-0,5%) và giúp các đồng tiền chủ chốt tăng giá so với USD như: GBP +1,1%, EUR +0,2%, hay JPY +0,1%. Đối với các đồng tiền trong khu vực, CNY (+0,9%) ghi nhận là đồng tiền tăng giá mạnh nhất so với USD nhờ số liệu tiêu dùng trong ngày 11/11 được công bố và ghi nhận có sự cải thiện so với cùng kỳ.

Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh

Cũng theo báo cáo của SSI Research, trong tuần vừa qua, kênh nghiệp vụ thị trường mở không thực hiện giao dịch mới. Vì thế, với 25,5 nghìn tỷ đồng tín phiếu đáo hạn, tổng khối lượng tín phiếu đang lưu hành trên thị trường giảm về 73,2 nghìn tỷ đồng.

Tiền gửi của dân cư ghi nhận tăng 14,4% so với cùng kỳ – mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2017. Tăng trưởng tiền gửi của các tổ chức kinh tế sau khi chạm đáy vào tháng 3/2023 cũng đã bật tăng trở lại và tăng 7,8% so với cùng kỳ.

Đối với lãi suất liên ngân hàng, lãi suất kỳ hạn qua đêm tiếp tục hạ nhiệt và kết tuần ở mức 0,15% - giảm 15 điểm cơ bản so với tuần trước đó và về lại mức tương đương thời điểm giữa tháng 9, trước khi Ngân hàng Nhà nước thực hiện nghiệp vụ phát hành tín phiếu. Chênh lệch giữa lãi suất VND-USD kỳ hạn qua đêm đã nới rộng lên mức gần -500 điểm cơ bản.

Theo số liệu mới được Ngân hàng Nhà nước công bố, tăng trưởng huy động vốn tính đến cuối tháng 9 đạt 7,28% so với cuối năm 2022, tương đương với mức tăng 11% so với cùng kỳ. Trong đó, tiền gửi của dân cư ghi nhận tăng 14,4% so với cùng kỳ – mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2017. Tăng trưởng tiền gửi của các tổ chức kinh tế sau khi chạm đáy vào tháng 3/2023 cũng đã bật tăng trở lại và tăng 7,8% so với cùng kỳ.

Trái ngược, tăng trưởng tín dụng hầu như không có sự thay đổi kể từ tháng 4/2023 (tăng khoảng 9,6 - 9,9% so với cùng kỳ) và chênh lệch tín dụng – huy động vốn đã thu hẹp về mức chỉ còn âm 75 nghìn tỷ đồng - từ mức gần 300 nghìn tỷ đồng vào tháng 4/2023./.