(TBTCO) - Như TBTCVN đã đưa tin, cuối tháng 3 vừa qua, Hải quan Hải Phòng đã chủ trì bắt giữ vụ buôn lậu gần 1,6 tấn ngà voi. Mới đây, cơ quan hải quan đã chia sẻ thêm một số tình tiết đáng chú ý.

Ngà voi bị sơn đen để qua mắt lực lượng chức năng.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng, ngày 23/3/2024, Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ (Cục Hải quan Hải Phòng), Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Hải Phòng), Đội 1 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) tiến hành khám lô hàng đóng trong container nghi vấn tại cảng quốc tế Lạch Huyện.

Kết quả kiểm tra đã phát hiện nhiều bao tải dứa chứa 547 khúc ngà voi với tổng trọng lượng 1.580 kg. Số ngà voi nhập lậu được cất giấu trong 1 container nhập khẩu về cảng quốc tế Lạch Huyện (Hải Phòng). Hòng qua mặt lực lượng chức năng, đối tượng đã sơn đen số ngà voi này. Đây là thủ đoạn mới lần đầu được phát hiện tại khu vực cảng Hải Phòng và cả nước.

Quá trình điều tra, xác minh, lực lượng Hải quan phát hiện có dấu hiệu công ty đứng tên nhận hàng trên vận đơn (có địa chỉ tại Lạng Sơn) là công ty “ma”.

Hải quan Hải Phòng là đơn vị dẫn đầu toàn ngành trong việc phát hiện, bắt giữ các vụ nhập lậu ngà voi. Riêng trong năm 2023, Hải quan Hải Phòng đã phát hiện, ngăn chặn 4 vụ vận chuyển trái phép ngà voi châu Phi, thu giữ tổng số 8,3 tấn ngà voi tang vật.

Doanh nghiệp gửi hàng có địa chỉ tại Nigeria đứng tên nhận hàng trên vận đơn là Công ty TNHH MTV TPQ Vina (địa chỉ tại huyện Chi Lăng, Lạng Sơn).

Kết quả xác minh của lực lượng Hải quan cho thấy Công ty TNHH MTV TPQ Vina đã làm thủ tục nhận lệnh giao hàng với hãng tàu, nộp các khoản phí và hãng tàu đã cấp lệnh giao hàng cho người nhận hàng trên vận đơn.

Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV TPQ Vina chưa mở tờ khai hải quan để làm thủ tục nhập khẩu lô hàng.

Theo Chi cục Thuế khu vực 1 (Cục Thuế Lạng Sơn), Công ty TNHH MTV TPQ Vina có địa chỉ tại thị trấn Đồng Mỏ (huyện Chi Lăng, Lạng Sơn), đăng ký hoạt động khai báo thuế từ năm 2016. Nhưng từ đó đến nay, Công ty TNHH MTV TPQ Vina không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có biển hiệu, không khai báo số liệu nhập khẩu với cơ quan Thuế địa phương.

Giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV TPQ Vina là bà N.T.G (sinh năm 1995, thường trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).

Làm việc với cơ quan chức năng, bà N.T.G cho hay, khoảng năm 2015 hoặc 2016 trong chuyến đi du lịch tại Bắc Ninh đã làm rơi CMDN do Công an tỉnh Phú Thọ cấp năm 2013. Đến năm 2020, bà N.T.G xin cấp lại CMND mới tại Công an tỉnh Phú Thọ.

Bà N.T.G khai nhận không thành lập, không tổ chức điều hành hoạt động của Công ty TNHH MTV TPQ Vina.

Hiện nay, bà N.T.G đang làm việc tại một công ty điện tử tại tỉnh Phú Thọ.

Với kết quả trên, lực lượng Hải quan xác định có nhiều dấu hiệu cho thấy Công ty TNHH MTV TPQ Vina là doanh nghiệp “ma”.

Vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra, xác minh, làm rõ./.