Logistics tạo động lực thúc đẩy kinh tế vùng Đông Nam bộ

Ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI): Tạo đột phá phát triển với mô hình khu thương mại tự do Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng đưa ra chủ trương “Hình thành Khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ”. Đây là một chủ trương mới, nhằm tạo không gian đặc thù, tạo động lực thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam Bộ, đóng vai trò làm “đầu tàu” kéo theo sự phát triển của cả vùng và cả nước. Để đạt mục tiêu có cảng trung chuyển quốc tế, cần có các khu thương mại tự do để trợ lực, tạo sức thu hút cho hàng hóa đến cảng, trong đó, liên kết nội vùng, liên vùng có vai trò đặc biệt quan trọng. Theo các đánh giá đầu tư ban đầu, việc hình thành phát triển khu thương mại tự do sẽ giúp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung tạo đột phá trong phát triển kinh tế bởi các lợi ích hình thành một hệ sinh thái thương mại và logistics hoàn chỉnh để nâng cao sức cạnh tranh của địa phương và khu vực, thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, thúc đẩy phát triển sản xuất, thương mại, dịch vụ trực tiếp tại nội khu thương mại tự do, tạo ra cơ hội mời gọi các doanh nghiệp hàng đầu thế giới hiện nay tham gia hoạt động. Ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương): Cần sự hỗ trợ của các bộ, ngành Để tạo đột phá trong phát triển logistics vùng Đông Nam bộ, rất cần sự đồng hành, hỗ trợ của các bộ, ngành trung ương đối với các địa phương trong vùng. Cụ thể, Bộ Công thương cần phối hợp với các địa phương tích hợp dịch vụ logistics trong quy hoạch vùng với từng địa phương, phối hợp xây dựng và triển khai đề án về các khu thương mại tự do của vùng. Đối với Bộ Giao thông Vận tải là việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cảng biển; thúc đẩy đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cảng, sân bay, cao tốc, đường sắt, trung tâm logistics; sửa đổi quy định về khung giá xếp dỡ theo hướng áp dụng cơ chế linh hoạt, nhanh chóng. Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng hành, hỗ trợ địa phương trong việc quy hoạch, tạo điều kiện cho việc đổ thải, nạo vét luồng lạch, vùng nước trước bến. Bộ Tài chính xem xét đẩy nhanh việc áp dụng cơ chế ‘‘cảng mở’’, liên thông các cảng trong khu vực để thúc đẩy hàng trung chuyển.