Lợi nhuận quý III của Chứng khoán Agribank giảm 11,6%

(TBTCO) - Kết quả kinh doanh quý III, Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco, mã ck: AGR) ghi nhận lợi nhuận sau thuế 26,8 tỷ đồng, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Sáng ngày 16/10, AGR đang được giao dịch ở mức giá 16.550 đồng/cổ phiếu (giảm 0,90%). Ảnh TL

Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank vừa có văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để giải trình về biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo tài chính quý III/2023.

Văn bản trên cho thấy, quý III/2023 tổng doanh thu của Agriseco gần 100 tỷ đồng, tăng 18,3% so với quý III/2022. Tuy nhiên, do chi phí quản lý tăng đẩy tổng chi phí Agriseco lên 60,5 tỷ đồng, tăng 29%. Điều này dẫn đến lợi nhuận sau thuế của Agriseco chỉ đạt 26,7 tỷ đồng, giảm 11,5% (so với cùng kỳ năm 2022).

Theo báo cáo tài chính quý III/2023 của Agriseco, trong gần 100 tỷ đồng tiền lãi thì lãi cho vay và phải thu chiếm giá trị lớn nhất 37 tỷ đồng, giảm 5%. Lãi từ tài sản tài chính ghi nhận cũng đi lùi 21%, còn 9 tỷ đồng.

Ngược lại, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và doanh thu môi giới tăng mạnh, lần lượt 57% và 37% (tương ứng 20 tỷ đồng và 21 tỷ đồng).

Ngoài ra, Agriseco còn ghi nhận thêm 5 tỷ đồng lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán, cùng kỳ không ghi nhận.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu hoạt động Agriseco đạt 271,6 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm 2022; lãi sau thuế 112,4 tỷ đồng, tăng 10,2%.

Tính đến ngày 30/9, tổng quy mô tài sản của Agriseco là 3.211 tỷ đồng, tăng 14,4% so với thời điểm đầu năm. Dư nợ cho vay (bao gồm margin và ứng trước) đạt gần 1.129 tỷ đồng, trong đó, nợ gốc margin 1.072 tỷ đồng, mức thấp nhất trong vòng nửa năm qua và giảm 258 tỷ đồng so với cuối quý II.