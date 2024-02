Long An: Chỉ đạo kiểm tra, xử lý vụ việc ở dự án Cát Tường Phú An

(TBTCO) - Sau khi TBTCVN có bài viết phản ánh liên quan đến việc bảng thông báo dự án Cát Tường Phú An chưa đủ điều kiện kinh doanh của UBND xã Mỹ Hạnh Nam bị một tấm bảng khác của chủ đầu tư che lấp, lãnh đạo UBND huyện Đức Hoà (Long An) cho biết đã có chỉ đạo để xử lý.

Tấm bảng thông tin dự án Cát Tường Phú An được dựng lên nhằm mục đích che giấu thông báo không được mua bán bất động sản của UBND xã Mỹ Hạnh Nam (Long An). Ảnh: Kỳ Phương

Ngày 27/2, TBTCVN có bài viết “Đại gia” bất động sản Long An thực hiện dự án kiểu “đối phó” cơ quan công quyền.

Cụ thể, UBND xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An đã cắm bảng thông báo để khuyến cáo người mua căn hộ tại dự án Cát Tường Phú An. Nội dung thông báo thể hiện, dự án Cát Tường Phú An chưa đủ điều kiện mua bán, kinh doanh căn hộ do chưa thực hiện thủ tục theo quy định. Dự án này do Công ty TNHH Cát Tường An - SW làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên khá bất ngờ, ngay sau khi cơ quan chức năng tỉnh Long An đưa ra thông báo trên thì một tấm bảng khác đã xuất hiện đặt ngay trước vị trí trên. Đó là tấm bảng thông tin về dự án Cát Tường Phú An diện tích rất lớn, che hết diện tích bảng cảnh báo.

Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 26/2, tấm bảng thông tin dự án Cát Tường Phú An to gấp nhiều lần so với bảng cảnh báo của UBND xã Mỹ Hạnh Nam, 2 bảng được đặt cách nhau chỉ khoảng vài centimet. Nếu nhìn bằng mắt thường qua khe hở giữa 2 tấm bảng thì không thể nào đọc được dòng khuyến cáo về việc chưa được phép mua bán bất động sản chưa đủ điều kiện của dự án Cát Tường Phú An của UBND xã Mỹ Hạnh Nam.

Như vậy, việc đặt tấm bảng cảnh báo cho thấy trách nhiệm của UBND xã Mỹ Hạnh Nam khi khuyến cáo người mua, tránh rủi ro khi giao dịch bất động sản trái pháp luật, đặc biệt trong tình cảnh nhiều người mua bất động sản trên giấy phải chịu hệ luỵ như khiếu nại, kiện tụng… trong trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính.

Liên quan đến vấn đề này, sáng ngày 29/2, một lãnh đạo huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra xử lý.

Hai tấm bảng cách nhau chỉ khoảng vài centimet, nhìn thế nào cũng không thể thấy nội dung bên trong bảng thông báo chưa đủ điều kiện kinh doanh mua bán tại dự án Cát Tường Phú An của UBND xã Mỹ Hạnh Nam. Ảnh: Kỳ Phương

Được biết, ngày 26/2 tại TP. Hồ Chí Minh, Cát Tường Group đã làm lễ kick off, ra mắt căn hộ Cát Tường Phú An, giá bán rơi vào khoảng 25 triệu đồng/m2, với hơn 20 sàn môi giới tham gia bán hàng.

Thông tin tại lễ ra mắt cho hay, dự án Cát Tường Phú An được xây dựng trên diện tích hơn 2 ha với 1.654 căn hộ, trong đó 49 căn shophouse (73m2 -219m2). Mật độ xây dựng dự án Cát Tường Phú An là 50,26%, vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Dự án có 5 block, trong đó, block A, D, E có 18 tầng, còn block B, C có 17 tầng.