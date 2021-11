Mặt bằng lãi suất sẽ ở mức thấp nhờ hạn mức tín dụng được nới

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước tiếp tục khẳng định chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ được thực hiện và sẽ nới hạn mức tín dụng đối với các ngân hàng có chất lượng tài sản và các chỉ số an toàn tốt. Nhờ vậy, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay sẽ được duy trì ở mức thấp như hiện tại.

Đã có nhiều ngân hàng được nới room tín dụng

Thông tin từ SSI Research cho biết, tuần qua, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng đi ngang, kết tuần ở 0,69% (+0 bps) cho kỳ hạn qua đêm và 0,78% (-2 bps) cho kỳ hạn 1 tuần. Nguyên nhân là do thanh khoản hệ thống được hỗ trợ bởi lượng VND cung ứng từ nguồn Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua ngoại tệ kỳ hạn đáo hạn trong tuần qua, trong khi kênh trung hòa truyền thống (nghiệp vụ thị trường mở) không được sử dụng.

Các chuyên gia SSI Research dự báo trong tuần này, thanh khoản tiền đồng (VND) sẽ tăng mạnh đến từ các hợp đồng mua ngoại tệ đến từ NHNN và Kho bạc Nhà nước (KBNN) và giúp lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm. Cụ thể, đối với NHNN, nghiệp vụ mua ngoại tệ giao ngay được kỳ vọng sẽ quay lại nhờ nguồn cung ngoại tệ dồi dào, trong khi đó nguồn VND đến từ hợp đồng mua ngoại tệ kỳ hạn vẫn được đáo hạn với khối lượng lớn. Đối với KBNN, KBNN đã thực hiện chào mua thành công một lượng lớn ngoại tệ vào cuối tuần trước và sẽ được thực hiện vào đầu tuần này.

Theo số liệu từ NHNN, tính từ ngày 23/1/2020, các ngân hàng thương mại (NHTM) đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho trên 330.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch với dư nợ trên 540 nghìn tỷ đồng và đồng thời miễn, giảm, hạ lãi suất tương đương gần 30 nghìn tỷ đồng cho trên 1,8 triệu khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch với dư nợ trên 3,5 triệu tỷ đồng.

“NHNN tiếp tục khẳng định chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ được thực hiện trong thời gian tới và sẽ nới hạn mức tín dụng đối với các ngân hàng có chất lượng tài sản và các chỉ số an toàn tốt. Nhờ vậy, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay sẽ được duy trì ở mức thấp như hiện tại” – chuyên gia của SSI Research nhận định.

Cụ thể, theo SSI Research, lãi suất huy động dao động từ 3 - 4% đối với kỳ hạn dưới 6 tháng, 3,7 - 5% đối với kỳ hạn 6 - 12 tháng và 4,2 - 6,5% đối với kỳ hạn trên 12 tháng, trong khi lãi suất cho vay dao động từ 5 - 7% đối với khoản vay ngắn hạn và 9 - 11% đối với khoản vay trên 12 tháng.

Theo thống kê, tới tới sáng 16/11, đã có 11/13 ngân hàng được nới room tín dụng đợt này. Trong đó, Techcombank và TPBank là 2 ngân hàng được cấp mức tăng trưởng tín dụng cao nhất là 17,1% và 17,4%. Một số ngân hàng được nới room tín dụng lên từ 13% - 16% gồm: MSB (16%), MB (15%), VIB (14,1%), ACB (13,1%), LPB (13,1%). Các ngân hàng còn lại được nới room lên mức từ 9,5-12,5% gồm: VCB (12,5%), VPB (12,1%), SHB (10,5%), STB (10,5%), OCB (10%), CTG (9,5%).

Tỷ giá USD/VND tiếp tục xu hướng giảm

Tâm điểm thị trường tài chính trong tuần qua đến từ thông tin về lạm phát của Mỹ. Theo đó, dữ liệu Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 10/11 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của một loạt hàng hóa và dịch vụ thiết yếu trong tháng 10 tăng cao hơn nhiều so với dự đoán, đạt mức cao nhất trong vòng 30 năm qua. CPI tháng 10 tăng 6,2% so với cùng kỳ, cao hơn so với mức tăng 5,9% theo dự báo của thị trường với việc giá cả đã tăng lên trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Mỹ, trong đó tăng mạnh nhất trong ngành năng lượng và thực phẩm.

Giá vàng nhờ đó đã có một tuần giao dịch tích cực, khi tăng tới 2,6% trong tuần. Giá vàng trong nước đã có tuần tăng mạnh nhất trong vòng nhiều tháng qua, khi tăng tới 3,5% so với tuần trước đó và hiện giao dịch trên 60 triệu đồng/lượng. Đồng USD cũng có diễn biến tích cực khi chỉ số Dollar-Index (DXY) tăng 0,8%, trong khi các đồng tiền chủ chốt đều giảm tương đối mạnh, như EUR -1,05%, GBP -0,62% hay CAD -0,75%. Trong khi đó, các đồng tiền trong khu vực đều tăng giá so với USD khi các nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi sau giãn cách, với mức tăng cao nhất đến từ THB +1,52%.

Tại Việt Nam, sau thông báo hạ tỷ giá mua giao ngay của NHNN vào ngày 5/11, tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng đã điều chỉnh xuống mức tương đương là 22.645 đồng/USD vào phiên cuối tuần qua, tương đương mức tăng 0,23%.

Tỷ giá niêm yết ở các NHTM cũng có diễn biến tương tự và kết tuần giao dịch ở mức 22.515/22.745 đồng (mua vào/bán ra), giảm 25 đồng ở chiều mua vào và bán ra so với tuần trước trước đó. Tỷ giá trên thị trường tự do cũng có bước điều chỉnh tương đối mạnh khi giảm tới 230 đồng cho chiều mua vào và 200 đồng cho chiều bán ra, kết tuần ở 23.280/23.340 đồng.

Cán cân thanh toán tổng thể nhìn chung duy trì thặng dư nhờ lượng giải ngân FDI và lượng kiều hối tích cực, cũng như cán cân thương mại đã quay trở lại xuất siêu trong 10 tháng đầu năm. “Chúng tôi kỳ vọng đà xuất siêu sẽ tiếp tục được duy trì trong 2 tháng còn lại của năm, khi đây là giai đoạn cao điểm cho hoạt động xuất khẩu và nhờ vậy nguồn cung – cầu ngoại tệ trên thị trường cân bằng trong thời gian này, giúp tỷ giá USD/VND duy trì trạng thái ổn định hoặc có thể tiếp tục giảm nhẹ” – SSI Research dự báo./.