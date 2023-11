MB tổ chức hội thảo quốc tế giúp doanh nghiệp Việt giải bài toán “chuyển đổi số”

(TBTCO) - Vào ngày 08/11/2023 tới, MB sẽ tổ chức Hội thảo Quốc tế “Digitalize to Revolutionize - Định hình nền kinh tế số tương lai” với mục tiêu mang lại những bài học kinh nghiệm chuyển đổi số thực tế từ chuyên gia hàng đầu thế giới đến với MB và các đối tác của MB, từ đó góp phần khai phóng các nguồn lực quốc gia cho quá trình kiến tạo nền kinh tế số bền vững.

Hội thảo Quốc tế “Digitalize to Revolutionize - Định hình nền kinh tế số tương lai” kết nối các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp Việt với những diễn giả từ Columbia Business School. Với nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu về chuyển đổi số cùng kinh nghiệm tư vấn chiến lược cho những tập đoàn hàng đầu thế giới, bộ ba diễn giả David L. Rogers, Sheena S. Iyengar và Paul J. Bailo sẽ chia sẻ những phương pháp và bài học thực tế, có thể nhanh chóng áp dụng vào thực tiễn quá trình xây dựng nền kinh tế số quốc gia nói chung và chiến lược chuyển đổi số nói riêng của từng doanh nghiệp.

Chuyển đổi số không còn là tương lai xa

Một vài năm trước, cụm từ “chuyển đổi số” vẫn được nhắc đến như một khoản đầu tư thận trọng, viễn cảnh trong tương lai xa. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ và những mô hình kinh doanh mới đã khiến chuyển đổi số trở thành một yêu cầu mang tính chiến lược, tất yếu đối với sự sống còn của mỗi quốc gia hay doanh nghiệp.

Trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành một trong những xu hướng không thể đảo ngược, Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều hành động chuyển đổi số quyết liệt. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến cuối năm 2022, ngành Ngân hàng đã đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng cho hoạt động chuyển đổi số và đã đưa Việt Nam là một trong những nước ứng dụng ngân hàng số hàng đầu (tỷ lệ tăng trưởng 40% về thanh toán số trong 3-4 năm qua). Đến nay có tới 96% ngân hàng tại Việt Nam đã và đang xây dựng chiến lược chuyển đổi số và có 92% ngân hàng đã phát triển dịch vụ ứng dụng trên Internet và Mobile.

MB thực hiện chiến lược chuyển đổi số trong hoạt động của Tập đoàn từ năm 2018.

Tuy nhiên, triển khai chuyển đổi số một cách toàn diện, hiệu quả và bền vững vẫn là bài toán lớn với nhiều tổ chức, doanh nghiệp ở mọi quy mô. Theo kết quả khảo sát của một số công ty tư vấn chiến lược như McKinsey và BCG, hơn 70% dự án chuyển đổi số tại các doanh nghiệp không đạt được kỳ vọng hoặc những kết quả tăng trưởng bền vững đã đặt ra.

Có thể nói, chuyển đổi số yêu cầu tổ chức phải liên tục sẵn sàng đối mặt với những biến động thị trường, thay đổi hành vi khách hàng, rủi ro đầu tư công nghệ. Những khó khăn về tài lực, nhân lực, cơ sở hạ tầng và chiến lược số hóa bài bản… đều là những khó khăn tăng nguy cơ thất bại khi triển khai thực tế.

Digitalize to Revolutionize - Định hình nền kinh tế số tương lai

Mang sứ mệnh “Vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của khách hàng”, MB luôn mong muốn chung tay cùng Chính phủ, ngành ngân hàng và các doanh nghiệp đối tác đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần xây dựng hình ảnh ngân hàng Việt Nam cũng như doanh nghiệp Việt Nam chuyên nghiệp, hiệu quả, vững vàng tiến bước để cạnh tranh và hội nhập.

Với mong muốn đó, nhân dấu mốc bước sang tuổi 30 (4/11/1994-4/11/2023), MB tổ chức Hội thảo Quốc tế Digitalize to Revolutionize - Định hình nền kinh tế số tương lai, nhằm kết nối và lan tỏa tầm nhìn chuyển đổi số từ những chuyên gia hàng đầu thế giới đến các tổ chức, cá nhân Việt Nam. Sự kiện quy tụ dàn diễn giả hàng đầu thế giới về lĩnh vực chuyển đổi số và nghệ thuật lựa chọn từ Columbia Business School, bao gồm:

David L. Rogers: Chuyên gia chuyển đổi số với kinh nghiệm tư vấn chiến lược cấp cao cho các tập đoàn hàng đầu thế giới như Google, Microsoft, CitiGroup, Visa, HSBC, Unilever, Toyota và nhiều tổ chức uy tín khác. Cuốn sách “The Digital Transformation Playbook” (Chiến lược chuyển đổi số) của tác giả David L. Rogers đã được xuất bản tại nhiều quốc gia trên thế giới, trở thành một trong những cuốn sách đáng đọc nhất về thực tế triển khai chuyển đổi số.

Sheena Iyengar: Giáo sư từ Columbia Business School là chuyên gia hàng đầu thế giới về đổi mới sáng tạo và nghệ thuật lựa chọn. Được trích dẫn trên nhiều đơn vị báo chí uy tín hàng đầu thế giới như The New York Times, The Wall Street Journal, Fortune và tạp chí Times, BBC, những nghiên cứu của bà đã được đón nhận và áp dụng tại nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới như Microsoft, Deloitte.

Paul J. Bailo: Thiên tài trong lĩnh vực thiết kế sản phẩm, nhà cố vấn cao cấp cho các doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ như Apple, AT&T, Bank of America, Goldman Sachs, Mastercard, General Motors. Với kinh nghiệm chuyên sâu về chuyển đổi số, marketing số, vận hành doanh nghiệp số, thiết kế trải nghiệm số, Paul J. Bailo đã thành công thực hiện nhiều dự án chuyển đổi số phức tạp, nhiều thử thách.

Cùng chung tiến trình chuyển đổi số quốc gia, MB thực hiện chiến lược chuyển đổi số trong hoạt động của Tập đoàn từ năm 2018 qua việc hợp tác chiến lược với Tập đoàn công nghệ IBM (Mỹ). Với ba trụ cột “Con người - Nguồn lực - Tốc độ”, chiến lược chuyển đổi số của MB cải thiện từng điểm chạm với khách hàng, nâng cao năng lực công nghệ, phát huy văn hóa sáng tạo tập đoàn và phát triển hệ sinh thái số bền vững.

10 tháng đầu năm 2023, MB đạt 21.960 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022.

Nhờ chiến lược chuyển đổi số toàn diện lấy khách hàng làm trọng tâm, MB vươn lên dẫn đầu về trải nghiệm khách hàng xuất sắc và khả năng phục vụ tối đa nhu cầu tài chính đa dạng. Những nỗ lực chuyển đổi số của MB đã được ghi nhận qua cú nhảy vọt về quy mô khách hàng, nâng con số 5 triệu khách hàng trong 25 năm đầu tiên lên đến 25 triệu trong năm 2023 (tính đến ngày 30/9/2023).

MB đạt 1,6 tỷ giao dịch trên kênh số, trong đó, riêng App MBBank có thời điểm ghi nhận 20 triệu giao dịch/ngày. 10 tháng đầu năm 2023, MB đạt 21.960 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 84,1% kế hoạch cả năm 2023.

Với kết quả này, MB vươn lên vị trí TOP 1 nhóm các ngân hàng TMCP về lợi nhuận trước thuế, các chỉ tiêu hiệu quả (ROA, ROE, tỷ lệ nợ xấu, năng suất lao động) của MB duy trì ở vị trí TOP đầu toàn ngành ngân hàng. App MBBank lọt top những ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên App Store Việt Nam trong vòng 3 năm liên tiếp, thể hiện sự đón nhận và ủng hộ của khách hàng. MB tự hào sở hữu 4 giải pháp được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2023 (VietQR, Thẻ Hi Collection, Chợ ứng dụng và Giải pháp vay Online).