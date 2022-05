Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã có văn bản chấp thuận cho Công ty CP Tập đoàn Masan (mã Ck: MSN) được niêm yết bổ sung 236,1 triệu cổ phiếu. Với việc niêm yết bổ sung thêm 236,1 triệu cổ phiếu theo mệnh giá, do đó số vốn điều lệ của MSN sẽ nâng lên hơn 14.166 tỷ đồng.

Theo quyết định của HOSE, ngày thay đổi niêm yết số lượng cổ phiếu MSN bổ sung sẽ có hiệu lực là ngày 9/5. Lý do thay đổi niêm yết phát hành cổ phiếu là để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Trước đó, Masan Group phát hành thêm 236,1 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%. Nguồn phát hành là từ thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính đến ngày 31/12. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 2.361 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ của MSN lên 14.166 tỷ đồng.

Mới đây, tại đại hội cổ đông 2022, MSN đặt mục doanh thu thuần hợp sẽ từ 90.000 - 100.000 tỷ đồng, tăng 22% - 36% so với năm 2021 và lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt khoảng 6.900 - 8.500 tỷ đồng, tăng 82% - 124% so với năm trước, sau khi loại trừ các khoản thu nhập một lần và đóng góp từ mảng thức ăn chăn nuôi trong năm 2021.

Thông tin công bố từ MSN cho biết thêm, trong quý I, doanh thu thuần hợp nhất của MSN đạt 18.189 tỷ đồng, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm trước do tác động của việc ngừng hợp nhất thức ăn chăn nuôi. Loại trừ doanh thu từ mảng thức ăn chăn nuôi, doanh thu thuần tăng 12% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế quý I tăng 452,5%, lên 1.895 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 1.596 tỷ đồng, gấp 8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần (6/5/2022), cổ phiếu MSN có giá 117.000 đồng/cổ phiếu./.