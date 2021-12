Từ hạ tới đông Giải ngân đầu tư công thấp, trách nhiệm ở trung ương hay địa phương là câu hỏi xoay vần từ hạ tới đông ở nghị trường QH năm 2021. Vào tháng 7, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Vũ Thị Lưu Mai phát biểu về tư duy ban phát, cơ chế xin - cho dự án, dẫn đến một số dự án đã được phân bổ nguồn lực dự phòng xuất phát từ tính "cấp bách", nhưng cũng chính các dự án đó chỉ sau 6 tháng khi xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn đã không còn "cấp bách". Bà Mai cho rằng, Chính phủ cần đề cao hơn sự minh bạch, công khai trong thực hiện kế hoạch đầu tư công. Tại nghị trường tháng 11, nữ đại biểu lại nêu “khi đi giám sát tại địa phương, chúng tôi được nghe trách nhiệm trong chuyển nguồn rất lớn vốn đầu tư công thời gian qua thuộc về trung ương, nhưng khi làm việc với bộ chủ quản thì chúng tôi lại được nghe nguyên nhân đó thuộc về địa phương”. Đại biểu Tạ Văn Hạ (Quảng Nam) cũng phản ánh tư duy nhiệm kỳ khiến cho những dự án nhiệm kỳ trước xây dựng do cần thiết, bức xúc, nhưng đến nhiệm kỳ sau lại bị gạt ra. Nhiều đại biểu cho rằng, giải ngân đầu tư công chậm là do trung ương. “Tôi xin nói lại một lần nữa cho thật rõ vấn đề này để xem nó nằm ở đâu và trách nhiệm thuộc về ai? Hiện trong tay tôi là danh sách của 63 tỉnh, thành về tỷ lệ giải ngân. Nếu đại biểu nào cần làm rõ hơn tại sao ở các địa phương lại chưa giải ngân được thì thật sự là vấn đề nằm ở địa phương” - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng phúc đáp đại biểu. Dù vậy, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng nhìn nhận về việc lập kế hoạch không sát do các địa phương, bộ, ngành thờ ơ hoặc có thể chưa làm hết trách nhiệm, đề xuất ra vốn rất lớn mà trên thực tế không giải ngân được. “Để xảy ra tình trạng này có một phần trách nhiệm của chúng tôi trong rà soát các kế hoạch vốn mà các bộ, ngành và các địa phương có trình lên” - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư nói. Ông nói tiếp: “Chúng tôi cũng nể nang, cũng không hết trách nhiệm cứ thế tổng hợp vào rồi đưa lên, cho nên khi số không sát thực tiễn lớn thì gây áp lực do tỷ lệ giải ngân. Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng khắc phục vấn đề này trong thời gian tới”.