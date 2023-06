Nâng "chất" báo cáo tài chính nhà nước

(TBTCO) - Thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh cho biết, ước 6 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 14.845 tỷ đồng, bằng 46,9% dự toán năm, bằng 91,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu nội địa do cơ quan thuế thực hiện đạt 11.500 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu do cơ quan hải quan thực hiện đạt gần 3.350 tỷ đồng.