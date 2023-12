Nâng hạng tín nhiệm - cơ hội cho doanh nghiệp bảo hiểm bứt tốc

(TBTCO) - Khép lại một năm 2023 nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực chung, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ vẫn duy trì được đà tăng trưởng và được tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới A.M.Best tiếp tục nâng hạng tín nhiệm, đã và đang mở ra thêm nhiều cơ hội mới giúp doanh nghiệp bứt tốc, nâng cao năng lực cạnh tranh, khai thác nguồn khách hàng mới, đặc biệt là khách hàng quốc tế.

AM Best tiếp tục khẳng định xếp hạng năng lực tài chính của Bảo hiểm BIC là B++ (tốt). Ảnh: Phan Hà

Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm được nâng hạng

Bảo hiểm PVI - tên tuổi hàng đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, mới đây đã chính thức trở thành doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất có vốn của doanh nghiệp Việt Nam và không hợp nhất với báo cáo tài chính của các công ty quốc tế lớn mạnh, được AM Best xếp hạng năng lực tài chính xuất sắc đạt chuẩn quốc tế A-. Các xếp hạng này cho thấy, năng lực tài chính của Bảo hiểm PVI được AM Best đánh giá hiệu quả hoạt động tốt, hệ thống quản trị rủi ro (ERM) phù hợp. Việc điều chỉnh triển vọng nâng hạng cũng phản ánh hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Bảo hiểm PVI có sự ổn định vững vàng và khả năng sinh lợi cao.

Với việc được AM Best nâng hạng tín nhiệm từ hạng B++ (Tốt) lên hạng A - (Xuất sắc), Bảo hiểm PVI đã có thêm một yếu tố quan trọng để thúc đẩy hoạt động kinh doanh ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Xếp hạng A- tạo ra sự tin cậy cho đối tác và khách hàng về năng lực chi trả nghĩa vụ bảo hiểm cho mọi khách hàng khi phát sinh bồi thường.

Trước đó, A.M.Best tiếp tục xếp hạng năng lực tài chính của Bảo hiểm PJICO ở mức “B++” (Tốt), xếp hạng năng lực tổ chức phát hành mức “bbb” (Tốt). Đặc biệt, năm 2023, A.M Best bổ sung thêm xếp hạng tín nhiệm trong phạm vi quốc gia (National Scale Rating - NSR) áp dụng cho thị trường từng nước, được quy đổi từ kết quả xếp hạng theo tiêu chuẩn quốc tế. Theo đó, mức xếp hạng của Bảo hiểm PJICO sau khi quy đổi theo xếp hạng Quốc gia là “aaa.VN” - mức cao nhất tại Việt Nam. Triển vọng nâng hạng cho các chỉ tiêu là “Ổn định”.

Hàng nghìn tổ chức đã được xếp hạng tín nhiệm A.M Best là tổ chức xếp hạng hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bảo hiểm và tái bảo hiểm. Được thành lập vào năm 1899, đến nay A.M Best đã xếp hạng tín nhiệm hàng nghìn tổ chức ở hơn 90 quốc gia trên thế giới. Các kết quả xếp hạng của A.M Best được coi là công cụ tham khảo hết sức quan trọng dành cho khách hàng cũng như đối tác và các nhà đầu tư, trước khi đưa ra quyết định hợp tác với bất cứ doanh nghiệp nào.

Theo đại diện Bảo hiểm PJICO, kết quả xếp hạng này được A.M.Best công bố trên cơ sở đánh giá toàn diện các mặt hoạt động của Bảo hiểm PJICO qua nhiều năm, bao gồm năng lực tài chính, kết quả kinh doanh, hiệu quả hoạt động, chiến lược phát triển và hệ thống quản trị rủi ro. Để duy trì thứ hạng, Bảo hiểm PJICO đã nỗ lực hoàn thiện các dữ liệu đánh giá, điều chỉnh hệ thống quản trị tuân thủ theo các chuẩn mực khắt khe của tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế.

Đại diện Bảo hiểm BIC cho biết, AM Best đã công bố xếp hạng tín nhiệm năm 2023 của Bảo hiểm BIC. Theo đó, AM Best tiếp tục khẳng định xếp hạng năng lực tài chính của Bảo hiểm BIC là B++ (tốt), xếp hạng năng lực tổ chức phát hành là bbb (tốt). Mức định hạng năm 2023 của Bảo hiểm BIC sau khi quy đổi sẽ được xếp hạng trong nước là aaa.VN. Triển vọng nâng hạng cho các chỉ tiêu là “Ổn định”.

Kết quả định hạng trên được AM Best công bố dựa trên những đánh giá tích cực đối với các mặt hoạt động của Bảo hiểm BIC, bao gồm: năng lực tài chính, kết quả kinh doanh, hiệu quả hoạt động, hồ sơ năng lực và hệ thống quản trị rủi ro. Khung quản trị rủi ro của BIC được AM Best được đánh giá là phù hợp với quy mô và thực tế hoạt động, đồng thời liên tục được củng cố với sự hỗ trợ của ngân hàng mẹ BIDV và đối tác chiến lược FairFax.

Mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác lớn

Đại diện Bảo hiểm PJICO cho biết, trong giai đoạn 2018 - 2022, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân của Bảo hiểm PJICO ở mức 12,2%, tỷ lệ chi phí kết hợp ở mức 97,1% giúp doanh nghiệp có lợi nhuận tốt từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Bảo hiểm PJICO luôn duy trì quỹ dự phòng nghiệp vụ, đảm bảo cho công ty đáp ứng đầy đủ năng lực tài chính trong công tác chi trả bồi thường, đảm bảo chất lượng dịch vụ và là nền tảng để doanh nghiệp chủ động thực hiện các chiến lược kinh doanh trong tương lai.

Theo báo cáo kết quả từ Bảo hiểm PJICO, tính đến hết tháng 10/2023, doanh thu phí bảo hiểm của Bảo hiểm PJICO đạt hơn 3.180 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt hơn 238 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

Đại diện Bảo hiểm PVI cho biết, hoạt động kinh doanh bảo hiểm từ kinh doanh bảo hiểm thương mại và công nghiệp đạt doanh thu cao và hiệu quả. Bảo hiểm PVI báo cáo khả năng sinh lợi từ kinh doanh bảo hiểm ổn định và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân 5 năm là 17% (2017 - 2021). Theo báo cáo của công ty, phí bảo hiểm tăng mạnh (17%) vào năm 2022. AM Best cho rằng, Bảo hiểm PVI sẽ tiếp tục duy trì khả năng sinh lợi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm với tỷ lệ kết hợp ròng ở mức xấp xỉ 90% trong trung hạn.

Báo cáo số liệu từ Bảo hiểm PVI cũng cho thấy, kết quả tăng trưởng khả quan, theo đó, kết thúc 9 tháng 2023, tổng doanh thu của Bảo hiểm PVI đạt 10.721 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch 9 tháng, tăng trưởng 12,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 536,5 tỷ đồng, hoàn thành 128,6% kế hoạch 9 tháng; tăng trưởng 22,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Đại diện Bảo hiểm BIC cho biết, năng lực tài chính của Bảo hiểm BIC được đo lường thông qua hệ số an toàn vốn (BCAR), được AM Best đánh giá cao. Năm 2023, Bảo hiểm BIC tiếp tục duy trì chiến lược đầu tư thận trọng, an toàn và hiệu quả. Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động của BIC được AM Best đánh giá tích cực. Trong giai đoạn 2018 - 2022, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân của BIC ở mức 11,9%...

Theo các chuyên gia trong ngành bảo hiểm, việc điều chỉnh triển vọng nâng hạng của doanh nghiệp phản ánh hoạt động kinh doanh bảo hiểm có sự ổn định vững vàng và khả năng sinh lợi cao, là cơ hội để doanh nghiệp tham gia vào các dự án lớn của thị trường trong nước cũng như khu vực, đồng thời có được những thuận lợi nhất định trong việc thu xếp tái bảo hiểm và hợp tác với các đối tác lớn đến từ nước ngoài.

Tuy nhiên, để duy trì được kết quả xếp hạng tín nhiệm, cũng như tăng hạng, doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược để duy trì hoặc tăng xếp hạng nhất là trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn và cạnh tranh gay gắt như hiện nay có thể gây tác động tới kết quả kinh doanh, ảnh hưởng đến xếp hạng của doanh nghiệp./.