Một phân tích mới đã chỉ ra rằng, chuyển đổi sang năng lượng tái tạo trên toàn cầu ngay hôm nay vẫn ít tốn kém hơn so với chuyển đổi từ than đá sang khí đốt. Như vậy, năng lượng tái tạo hiện là công cụ chuyển đổi năng lượng tối ưu.

Phân tích được tiến hành bởi tổ chức nghiên cứu phân tích khí hậu phi lợi nhuận TransitionZero. Kết quả phân tích mới cho thấy, giá carbon cần thiết để khuyến khích việc chuyển đổi từ than đá sang năng lượng tái tạo và lưu trữ pin là -62USD/tấn CO2 vào năm 2022 so với 235 USD/tấn CO2 đối với việc chuyển đổi từ than đá mới sang khí đốt, thì việc chuyển đổi từ than đá sang năng lượng sạch có thể được triển khai ít tốn kém trên toàn cầu.

Sử dụng năng lượng tái tạo tiết kiệm chi phí hơn chuyển đổi từ than đá sang khí đốt

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng, chi phí năng lượng tái tạo đã giảm 99% kể từ năm 2010. Điều này có nghĩa là khí đốt không còn là một công cụ chuyển đổi năng lượng thích hợp.

Trước đây, giá chuyển đổi nhiên liệu được phân tích thông qua giá than và giá sản xuất khí đốt, do khí đốt có mức phát thải carbon thấp hơn than. Do đó, khí đốt đã được sử dụng rộng rãi như một công cụ bắc cầu để chuyển đổi từ than đá sang các giải pháp thay thế có mức phát thải carbon thấp hơn. Tuy nhiên, với kịch bản không phát thải ròng của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đặt ra rằng, phải ngừng sử dụng than đá hoặc khí đốt vào năm 2035 ở các nền kinh tế tiên tiến và trên toàn cầu vào năm 2040 thì cách tiếp cận này chưa cân nhắc tới sự chuyển đổi khẩn cấp cần có trong sản xuất năng lượng sao cho phù hợp với Thỏa thuận Paris.

Dự án dữ liệu mở mới của TransitionZero có tên Chỉ số định giá than đá sang năng lượng sạch (C3PI) ước tính định giá carbon cần thiết để bỏ qua khâu chuyển đổi từ khí đốt và hỗ trợ hệ thống điện được cung cấp chủ yếu bằng năng lượng tái tạo, cụ thể, điện gió trên bờ và hệ thống năng lượng mặt trời cùng với pin lưu trữ.

Chỉ số lưu ý rằng, một số yếu tố bao gồm gián đoạn chuỗi cung ứng, yếu tố địa chính trị và các quy định thị trường ngày càng cho thấy rõ hơn các vấn đề mất an toàn năng lượng liên quan đến than đá và khí đốt. Hơn nữa, TransitionZero lưu ý rằng, sự biến động này có thể sẽ tiếp diễn, có nghĩa là việc chuyển đổi từ than đá sang năng lượng tái tạo hiện nay tiết kiệm hơn so với việc chuyển từ than sang khí đốt.