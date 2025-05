(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng NCB tăng vốn điều lệ thêm 7.500 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đây là mức tăng vốn lớn nhất từ trước đến nay, nâng vốn điều lệ lên 19.280 tỷ đồng, tương ứng tăng 63,66%.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB - Mã Ck: NVB) thông qua phương án tăng vốn điều lệ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức cuối tháng 3/2025 vừa qua và được Hội đồng quản trị NCB triển khai theo quy định.

NCB chuẩn bị bước vào đợt tăng vốn lớn nhất từ trước đến nay Theo phương án này, NCB sẽ phát hành 750 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, nhằm tăng vốn điều lệ thêm tối đa 7.500 tỷ đồng, mức tăng vốn lớn nhất từ trước đến nay. Ngân hàng dự kiến triển khai phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ từ quý II - IV/2025. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của NCB sẽ tăng từ 11.780 tỷ đồng hiện tại lên 19.280 tỷ đồng, tương ứng tăng 63,66%.

Theo kế hoạch của NCB, toàn bộ số tiền khoảng 7.500 tỷ đồng thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp, cá nhân phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng, cung ứng vốn cho nền kinh tế theo đúng mục tiêu mà Chính phủ đặt ra.

Đồng thời, nâng cao năng lực tài chính nhằm thực hiện mục tiêu kép của NCB, đẩy nhanh và mạnh công cuộc tái cơ cấu ngân hàng song song với chuyển đổi toàn diện theo chiến lược mới “Digital Wealth” - sự kết hợp giữa quản lý gia sản và dịch vụ hỗn hợp số.

Đồ hoạ: Ánh Tuyết.

Sau khi chào bán thành công, đây là lần tăng vốn thứ 3 trong vòng 4 năm liên tiếp (2022 - 2025) của NCB. Trước đó, ngày 26/11/2024, NCB đã hoàn tất phát hành 617,8 triệu cổ phiếu riêng lẻ nâng vốn điều lệ lên 11.780 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 6.178 tỷ đồng, nhằm bổ sung mạnh mẽ nguồn lực cho những đột phá trong chuyển đổi số, đầu tư cơ sở vật chất và hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Theo lãnh đạo NCB, bên cạnh mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy kinh doanh và thực thi chiến lược mới của ngân hàng, việc tăng vốn điều lệ cũng thể hiện quyết tâm của NCB trong việc gia tăng sức cạnh tranh và khả năng chống chịu trước những biến động của thị trường, nâng cao mức độ an toàn trong hoạt động của ngân hàng cũng như khả năng phát triển bền vững của NCB, đáp ứng các mục tiêu phát triển mới trong giai đoạn tới.

Bước sang quý I/2025, NCB tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 151 tỷ đồng, tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ năm 2024; tổng vốn huy động (gồm tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá) tăng trưởng 6,8%; tổng cho vay khách hàng tăng trưởng 9,65% so với cuối năm 2024. Tổng tài sản tại 31/03/2025 đạt gần 131.000 tỷ đồng, tăng trưởng 10,5% so với 31/12/2024.

Năm 2025, NCB đặt kế hoạch kinh doanh cả năm với tổng tài sản đạt 135.500 tỷ đồng, huy động khách hàng đạt 118.500 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 14,6% và 23,2% so với thực hiện 2024; cho vay khách hàng tăng trưởng 35% lên hơn 96.000 tỷ đồng.

NCB cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước phương án tái cơ cấu đạt 59 tỷ đồng và cam kết dùng toàn bộ lợi nhuận để thực hiện phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt. Ngoài ra, ngân hàng cũng đặt mục tiêu quy mô khách hàng tăng thêm 424.000 khách so với 2024./.