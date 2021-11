Ngân hàng Quốc dân miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc với ông Nguyễn Hồng Long

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB, mã NVB, sàn HNX) vừa có nghị quyết hội đồng quản trị miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Hồng Long.

Phó Tổng giám đốc mới được miễn nhiệm của Ngân hàng Quốc dân năm nay 45 tuổi, có 14 năm kinh nghiệm làm việc tại một số ngân hàng và tổ chức tài chính trong nước và quốc tế.

Ngân hàng Quốc dân hiện có vốn điều lệ 4.102 tỷ đồng

Ông Long được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc NCB từ tháng 8/2017. Trước khi làm việc tại NCB, ông Nguyễn Hồng Long đã từng đảm nhiệm chức vụ: Phó Giám đốc, Giám đốc Kinh doanh các sản phẩm cấu trúc Ngân hàng Techcombank; Phó Giám đốc, Giám đốc Thị trường trong nước ngân hàng ABN, AMRO; chuyên viên nguồn vốn Ngân hàng ANZ - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Từ tháng 6/2015, ông Long làm việc tại NCB với chức danh Giám đốc Khối ngân hàng định chế và sau đó làm Giám đốc Khối nguồn vốn và thị trường tài chính trước khi được bổ nhiệm vào vị trị phó tổng giám đốc vào năm 2017.

Về tình hình kinh doanh, Ngân hàng Quốc dân đạt thu nhập lãi thuần quý III/2021 là 439 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 đạt 1.088 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ quý III/2021 đạt 12,3 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt hơn 101 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của ngân hàng này quý III/2021 đạt gần 64 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đầu năm đạt hơn 164 tỷ đồng.

Số dư tiền gửi khách hàng tại thời điểm cuối tháng 9/2021 là 69.461 tỷ đồng, giảm so với 72.085 tỷ đồng vào thời điểm đầu năm.

Số dư cho vay khách hàng của ngân hàng này là 40.735 tỷ đồng tại ngày 30/9/2021, tăng trưởng nhẹ khoảng 2,2% so với đầu năm. Dự phòng rủi ro tín dụng cuối tháng 9 là 606 tỷ đồng, tăng 32,3% so với đầu năm. Các con số so sánh này cho thấy dự phòng rủi ro tín dụng của NCB trong 9 tháng đầu năm đang tăng nhanh hơn khá nhiều so với tăng trưởng dư nợ của ngân hàng này./.