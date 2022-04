Ngành Tài chính tiếp tục năng động, đổi mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Báo cáo của Tổng cục Thuế về tình hình thu ngân sách nhà nước do cơ quan này quản lý cho thấy, thu ngân sách 3 tháng đầu năm ước đạt 389.320 tỷ đồng, bằng 33,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 105,3% so với cùng kỳ năm 2021. Kết quả trên cho thấy tiến độ thu, cũng như kết quả thu đạt khá so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được phục hồi.