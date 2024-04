Ngày 29/4: Giá dầu và gas cùng lao dốc phiên đầu tuần

(TBTCO) - Phiên giao dịch sáng nay, cả giá dầu và gas trên thị trường thế giới cùng nhau lao dốc. Trong đó, giá gas giảm hơn 14% so với phiên đóng cửa cuối tuần qua. Tại châu Á, giá khí đốt tự nhiên hóa lỏng giảm do dự đoán nhu cầu yếu, trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung giảm bớt do căng thẳng ở Trung Đông.

Ảnh minh họa Giá gas giảm mạnh so với phiên trước Vào lúc 10h15 (giờ Việt Nam), giá gas thế giới xuống mức 1,95 USD/mmBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 6/2024, giảm 14,84% so với phiên trước. Reuters đưa tin, giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giao ngay tại châu Á giảm nhẹ lần đầu tiên sau hơn hai tháng do dự đoán nhu cầu yếu, trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung giảm bớt do căng thẳng ở Trung Đông. Trước đó, giá LNG châu Á, đạt mức cao nhất trong 15 tuần trong tháng này, phần lớn không thay đổi hoặc tăng so với tuần trước kể từ tháng 3. Các quan chức ngành cho biết giá LNG tăng đã hạn chế nhu cầu của người mua châu Á đối với hàng hóa giao ngay. Các nhà phân tích của Rystad Energy cho biết: “Khả năng leo thang nhanh chóng (căng thẳng ở Trung Đông) dường như đã giảm bớt nhưng vẫn chưa biến mất”. Giá dầu giảm nhẹ Ghi nhận trên Oilprice lúc 6h50 ngày 29/4/2024 (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI ở mốc 83,36 USD/thùng, giảm 0,58% (tương đương giảm 0,49 USD/thùng). Tương tự, giá dầu Brent ở mốc 88,88 USD/thùng, giảm 0,69% (tương đương giảm 0,62 USD/thùng). Tuần trước, giá dầu đã liên tục tăng-giảm đan xen giữa các phiên giao dịch. Nhân tố tác động chủ yếu đến biến động giá dầu là tình hình căng thẳng ở Trung Đông, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh, sự tăng, giảm đột ngột của đồng USD, và các dữ liệu kinh tế cho thấy nhiều khả năng Fed sẽ kéo dài việc duy trì lãi suất ở mức cao như hiện tại. Trong tuần trước, báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh tới 6,4 triệu thùng, gấp đôi so với báo cáo của Viện Dầu khí Mỹ và ngược so với kỳ vọng tăng 825.000 thùng của các nhà phân tích./.

Thu Dung (tổng hợp)