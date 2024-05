(TBTCO) - Cuộc đua khuyến mãi, giảm giá tiếp tục được các hãng xe áp dụng trong tháng 5 giúp nhiều mẫu xe giảm giá từ vài chục tới cả trăm triệu đồng.

Mitsubishi ưu đãi, khuyến mại cho hàng loạt mẫu xe

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, doanh số bán hàng của toàn thị trường tháng 4/2024 đạt 24.350 xe, giảm tới 11% so với tháng 3/2024, tăng 9% so với tháng 4/2023.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 4/2024 đạt 82.515 xe giảm 11% so với 2023, trong đó xe ô tô du lịch đạt 59.116 xe giảm 14%; xe thương mại giảm 3% và xe chuyên dụng giảm 28% so với năm 2023. Doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 17% trong khi xe nhập khẩu giảm 3% so với cùng kì năm ngoái.

Nhằm kích cầu mua sắm của người dân, từ đầu tháng 5 nhiều hãng xe tiếp tục tung các chương trình ưu đãi, khuyến mại giúp giá nhiều mẫu xe giảm từ vài chục tới cả trăm triệu đồng. Trong đó, các mẫu CR-V, City, HR-V, Accord và Civic của Honda Việt Nam (HVN) được hưởng ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ (theo khung trước bạ 10%), giảm tiền mặt hoặc tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Cụ thể, với dòng Honda CR-V, ưu đãi được áp dụng cho Honda CR-V bản G và L, sản xuất năm 2023 (VIN 2023). HVN sẽ tặng cho khách hàng 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền 111-116 triệu đồng.

Ngoài ra, bản G được hỗ trợ thêm 30 triệu đồng, đưa tổng ưu đãi lên 141 triệu đồng. Trong khi đó, bản L được tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Hãng xe Mitsubishi đang khuyến mãi lớn cho mẫu Outlander với ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tặng camera 360 độ trị giá 20 triệu đồng cho 2 phiên bản 2.0 CVT và 2.0 CVT Premium. Quy đổi ra tiền mặt, khoản hỗ trợ trước bạ lên đến từ 83 - 95 triệu đồng. Riêng bản cao cấp nhất tổng giá trị khuyến mãi lên tới khoảng 145 triệu đồng.

Mitsubishi Pajero Sport cũng được tặng 100% lệ phí trước bạ cho cả 2 phiên bản. Quy đổi ra tiền mặt, mức hỗ trợ lên tới 136,5 triệu đồng. Ngoài ra, mẫu xe này còn được tặng 2 năm bảo hiểm thân vỏ, trị giá 35 triệu đồng và 2-3 năm bảo dưỡng miễn phí tùy phiên bản, nâng tổng giá trị khuyến mãi dành cho Pajero Sport lên tới hơn 170 triệu đồng.

Các phiên bản Mitsubishi Xpander MT và AT cũng được hãng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương 56 triệu và 60 triệu đồng, giá mới còn 504 triệu và 538 triệu đồng. Mẫu Xpander MT có thêm quà tặng camera lùi (2,5 triệu đồng), còn bản AT tặng kèm một năm bảo hiểm vật chất (7,7 triệu đồng). Phiên bản Xpander AT Premium được tặng phiếu nhiên liệu trị giá 25 triệu đồng và camera 360 độ (20 triệu đồng). Mẫu xe Xpander Cross có quà tặng phiếu nhiên liệu 30 triệu đồng và camera 360 độ.

Hãng xe Huyndai giảm một số mẫu xe như mẫu Santa Fe được giảm giá thêm 50 triệu đồng. Mẫu Accent VIN 2023 được các đại lý giảm từ 542 triệu đồng xuống còn 475 triệu đồng. Mẫu xe Huyndai Custin được giảm từ 60-80 triệu đồng cho hai phiên bản 1.5T Đặc biệt và 2.0T Cao cấp, kèm quà tặng bảo hiểm hoặc phụ kiện tùy từng nơi bán.

Đáng chú ý, sau khi Stargazer X ra mắt, một số đại lý giảm giá cho Stargazer cũ còn tồn kho, xuống chỉ còn từ khoảng 589 triệu đồng, đồng nghĩa đây hiện là mẫu xe đa dụng (MPV) rẻ nhất Việt Nam.

Hãng xe Subaru tiếp tục mạnh tay giảm giá cho các mẫu xe năm 2023

Cũng tham gia vào việc giảm giá niêm yết để kích cầu bán hàng là xe mẫu xe Vios của Toyota. Theo đó, Toyota Vios mới giảm gần 50 triệu đồng giá niêm yết, đồng thời khách hàng mua xe còn nhận ưu đãi từ 30-50 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và lắp đặt các phụ kiện, bảo hiểm đi kèm. Như vậy, khách hàng mua xe Toyota Vios tại thời điểm tháng 5 này, sẽ được giảm giá từ 50 – 100 triệu đồng.

Thương hiệu ô tô MG, cũng đã có chương trình khuyến mãi lớn dành cho mẫu RX-5 với mức giảm tới 120 triệu đồng. Sau giảm giá, phiên bản RX-5 STD chỉ còn giá 619 triệu đồng, bản cao cấp RX-5 LUX chỉ còn 709 triệu đồng.

Mạnh tay ưu đãi, khuyến mại nhất trong tháng 5 là hãng xe Subaru khi giảm giá sâu toàn bộ các phiên bản Subaru Forester số VIN 2023. Trong đó, bản 2.0 iS EyeSight được giảm nhiều nhất, tới 250 triệu đồng, kèm chế độ bảo hành 5 năm (không giới hạn số km).

Tiếp đến là 2.0 iL EyeSight được giảm 210 triệu đồng, tặng gói phụ kiện gập gương tự động và chế độ bảo hành 5 năm (không giới hạn số km). Cuối cùng, bản 2.0 iL được giảm giá 120 triệu đồng, kèm gói bảo hành 5 năm (không giới hạn số km)./.