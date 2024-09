(TBTCO) - Nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong và sau bão, nên cơ bản các đơn vị Kho bạc Nhà nước (KBNN) đóng trên địa bàn các địa phương có cơn bão đi qua không bị thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, các hoạt động của KBNN vẫn đảm bảo an toàn, thông suốt.

Kho bạc Nhà nước Hải Phòng: Có thiệt hại về tài sản

Thông tin về những ảnh hưởng do bão YaGi (báo số 3) gây ra, ông Phạm Tiến Dũng – Giám đốc KBNN Hải Phòng cho biết, để kịp thời ứng phó với cơn bão “đánh” trực diện vào thành phố, ngay từ trước khi cơn bão đổ bộ, KBNN Hải Phòng đã khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo và yêu cầu các phòng nghiệp vụ và các KBNN trực thuộc nhanh chóng tổ chức phân công công chức trực phòng chống lụt bão, thực hiện gia cố các khu vực xung yếu (mái tôn, khu vực kho lưu trữ, tắt hết các thiết bị điện trước khi ra về đề phòng cháy nổ, các công chức trong đội phòng chống lụt bão túc trực 24/24 thường xuyên kiểm tra các điểm xung yếu…).

KBNN Hải Phòng đảm bảo thông suốt các hoạt động sau bão. Ảnh: H.T

Tuy nhiên, do sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão, theo ghi nhận bước đầu, KBNN Hải Phòng cũng bị thiệt hại một số tài sản như: Toàn bộ các đơn vị hỏng màn hình LED tuyên truyền. 3 đơn vị KBNN (Hải An, Đồ Sơn, Hải Phòng) bị hỏng cổng inox tự động ra vào.

Khu vực giao dịch tại các đơn vị KBNN Thủy Nguyên, KBNN Hải An, KBNN An Dương, KBNN Cát Hải, KBNN Dương Kinh, KBNN Kiến An bị sập mái và bật bay mái tôn inox nhà chính và kho lưu trữ; bay mái sảnh khu vực giao dịch. Một số đơn vị KBNN như Lê Chân, Hải An bị sập tường rào đặc bao quanh trụ sở; gãy, đổ hàng rào tôn, dây thép gai chống trộm gắn đầu tường rào xung quanh trụ sở KBNN Hải Phòng… Thiệt hại về tài sản, nhưng điều đáng mừng là không có thiệt hại về người.

Theo Giám đốc KBNN Hải Phòng, ngay khi bão tan, các đơn vị KBNN đã nhanh chóng dọn dẹp, vệ sinh để đảm bảo sẵn sàng cho ngày làm việc đầu tuần.

Theo đó, ngay trong sáng 9/9/2024, KBNN Hải Phòng và các đơn vị KBNN hoạt động bình thường. Đặc biệt, các đơn vị KBNN đều có máy phát điện nên đã đảm bảo thông suốt các giao dịch.

Kho bạc Nhà nước Thái Bình: Hai Kho bạc nhà nước huyện ven biển bị thiệt hại nhiều tài sản Thái Bình cũng là 1 trong số những địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão. Trao đổi nhanh với phóng viên TBTCVN, bà Nguyễn Thị Hải – Giám đốc KBNN Thái Bình cho biết, trước dự đoán về sức tàn phá của cơn bão, KBNN Thái Bình đã có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng như mua đầy đủ vật tư dây chằng, tre luồng nẹp các cửa đi tại tất cả các đơn vị; mua bao cát đè mái tôn, thuê cắt cành cây, chống cây; dùng túi nilong vây kho tài liệu; phân công đội phòng chống bão lụt trực 24/24 tại trụ sở KBNN tỉnh và các đơn vị KBNN trực thuộc. Tuy bão không đổ bộ trực diện vào tỉnh Thái Bình, nhưng do ảnh hưởng của bão, tỉnh Thái Bình cũng bị thiệt hại không nhỏ về tài sản. Riêng về KBNN Thái Bình, đã bị tốc ngói dán mái toà nhà chính, hỏng nhà để xe cán bộ và khách hàng, hỏng hệ thống điện chiếu sáng ngoài nhà, hỏng cổng điện tại cổng chính, thấm đột toàn bộ tầng 6 kho lưu trữ và hắt nước mưa toàn hệ cửa chớp kính, của đi chính tầng 1, hỏng mái che nhà đa năng, nhà để máy phát điện. Đặc biệt, 2 KBNN huyện ven biển là KBNN Thái Thụy và KBNN Tiền Hải có hư hỏng tài sản nhiều hơn như sụp đổ toàn bộ nhà đa năng, đổ cây bóng mát, hư hỏng cổng ra vào, tường bao, hệ thống bảng điện tử… Bà Hải cho biết, do bão đổ bộ vào đất liền vào ngày nghỉ cuối tuần, nên khi bão tan, toàn bộ lực lượng công chức của đơn vị đã khẩn trương thu dọn, sắp xếp lại trụ sở, kiểm tra lại các đường điện, đường truyền mạng internet để ngay ngày đầu tuần, mọi hoạt động của KBNN Thái Bình cũng như các KBNN huyện, thành phố hoạt động bình thường, thông suốt.

Công chức KBNN đang thực hiện kiểm soát các số liệu thanh toán vốn ngân sách. Ảnh: H.T

Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên: Một số cán bộ không đến được cơ quan do nhiều đoạn đường bị cô lập

Bà Nguyễn Thị Bảo Hường - Giám đốc KBNN Thái Nguyên cho biết, cũng như các đơn vị KBNN trong vùng tâm bão, ngay khi được thông tin về cơn bão, KBNN Thái Nguyên đã chủ động thực hiện các bước phòng chống bão lụt theo đúng quy định.

Tuy nhiên, do bão không đổ bộ vào Thái Nguyên nên KBNN Thái Nguyên không bị thiệt hại. Nhưng bà Hường cũng cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa to đến rất to, nhiều tuyến đường bị ngập lụt. Hiện tại có khoảng 20 nhà của cán bộ, công chức KBNN Thái Nguyên bị ngập nước.

Đặc biệt, tại các huyện Phú Lương và Đông Hỷ có nhiều đoạn đường bị cô lập nên nhiều cán bộ, công chức không thể đến được trụ sở làm việc.

Tuy nhiên, với tiêu chí “1 người làm việc bằng 2” nên KBNN Thái Nguyên vẫn bố trí đủ cán bộ để thực hiện các công việc chuyên môn, nhất là thực hiện các giao dịch để thanh toán nguồn vốn ngân sách cho các đơn vị thụ hưởng./.