Nhiều cơ hội hấp dẫn cho dòng vốn tư nhân ở Việt Nam

Thị trường vốn tư nhân Việt Nam đạt 2,3 tỷ USD trong năm 2024 Năm 2024, tổng vốn tư nhân vào Việt Nam giảm 35% xuống còn 2,3 tỷ USD, ghi nhận 141 giao dịch. Mặc dù giá trị đầu tư giảm, số lượng giao dịch vẫn tương đối ổn định đối với cả vốn đầu tư mạo hiểm (VC) và vốn cổ phần tư nhân (PE), cho thấy sự tin tưởng của các nhà đầu tư vào tiềm năng của thị trường Việt Nam. Trong đó, tổng vốn VC năm 2024 giảm xuống còn 398 triệu USD, đánh dấu mức giảm 24,7% so với năm 2023. Số lượng giao dịch cũng giảm nhẹ còn 118, cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư trong tình hình bất ổn kinh tế toàn cầu. Trong nửa cuối năm 2024, vốn đầu tư tăng vọt lên 298 triệu USD, đánh dấu mức tăng gấp 3 lần so với nửa đầu năm. Hơn nữa, giá trị giao dịch nửa cuối năm ghi nhận mức tăng 36% so với cùng kỳ năm 2023, cho thấy đà tăng trưởng bền vững của thị trường. Về lĩnh vực, đáng chú ý là vốn đầu tư vào các công ty AI tại Việt Nam tăng mạnh từ 10 triệu USD vào năm 2023 lên 80 triệu USD vào năm 2024, mức tăng đột phá gấp 8 lần. Ngoài tự động hóa, AI đang nhanh chóng mở rộng sang các lĩnh vực như tài chính, y tế và thương mại điện tử, thúc đẩy quá trình ra quyết định thông minh hơn và tăng hiệu quả vận hành. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ, nguồn nhân lực dồi dào, và sự gia tăng ứng dụng trong doanh nghiệp, hệ sinh thái AI Việt Nam đang sẵn sàng cho bước phát triển vượt bậc.