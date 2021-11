(TBTCO) - Thống kê 100 doanh nghiệp bất động sản đã công bố báo cáo tài chính quý III/2021 cho thấy, có 84 doanh nghiệp báo lãi (lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ - lợi nhuận ròng). Đáng chú ý, một số doanh nghiệp có giá trị tồn kho cao nhưng vẫn góp mặt trong nhóm doanh nghiệp báo lãi sau 3 quý như: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC, mã: BCM), Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR)…

Diễn biến căng thẳng của dịch bệnh khiến hàng tồn kho tăng

Báo cáo tài chính quý III/2021 của nhóm doanh nghiệp bất động sản niêm yết cho thấy, lượng hàng tồn kho đang cao. Trong đó, một số doanh nghiệp có giá trị tồn kho chiếm tỷ trọng cao trong tổng giá trị tài sản. Điển hình như: Công ty CP Tập đoàn Đầu tư địa ốc Nova (Novaland, mã chứng khoán: NVL), ghi nhận lượng hàng tồn kho hơn 105.859 tỷ đồng, tăng 21,9% so với thời điểm 31/12/2020.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản báo lãi trong bối cảnh hàng tồn kho cao. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Báo cáo tài chính quý III/2021 của doanh nghiệp này chỉ ra rằng, tồn kho chủ yếu đến từ việc tăng chi phí đầu tư phát triển tại các dự án như Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Hồ Tràm.

Có 93% tổng hàng tồn kho, tương đương hơn 98.503 tỷ đồng là giá trị quỹ đất và chi phí dự án đang xây dựng, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý III/2021 của Bộ Xây dựng ghi nhận, số lượng nhà ở đưa ra thị trường còn tồn, chưa giao dịch ước tính vào khoảng 15.067 căn. Cùng với đó, khả năng hấp thụ của thị trường bất động sản trong quý này giảm so với quý trước.

Thông tin thị trường bất động sản của các địa phương cho rằng, nguyên nhân là do một số địa phương lớn phải thực hiện giãn cách kéo dài do dịch bệnh Covid-19 diễn biến căng thẳng tại nhiều tỉnh, thành trọng điểm như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương...

Các chuyên gia cho rằng, ở góc độ coi tồn kho bất động sản là hàng chưa bán được, bị ùn ứ thì chưa đáng lo ngại trong ngắn hạn. Bởi thực tế, toàn bộ nguồn cung trên thị trường bất động sản đa phần hàng tồn từ các quý trước. Lượng cung cũng như dự án mới rất hạn chế và không có dấu hiệu cải thiện, trong khi đó lực cầu vẫn tích cực, bất động sản vẫn dành được nhiều sự quan tâm của khách hàng, nhà đầu tư ngay cả trong dịch bệnh.

Lợi nhuận thuộc nhóm doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn chứng khoán

Mặc dù, có giá trị tồn kho cao, song tổng doanh thu thuần trong quý III/2021 ở nhóm doanh nghiệp bất động sản đạt 79.648 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước và giảm 23% so với quý II/2021. Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 15.372 tỷ đồng, tăng 3,04% so với cùng kỳ nhưng giảm 15,5% so với quý liền trước.

Doanh nghiệp bất động sản có lợi nhuận ròng lớn nhất là Công ty CP Vinhomes (VHM) với 11.168 tỷ đồng, tăng đến 84% so với cùng kỳ và 6,1% so với quý II/2021. Mức lợi nhuận này là kỷ lục trong lịch sử hoạt động của Vinhomes và cũng là cao nhất trong số các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Lợi nhuận của Vinhomes tăng chủ yếu từ việc bàn giao nhiều căn hộ thấp tầng với biên lợi nhuận cao hơn. Lãi ròng 9 tháng của doanh nghiệp này đạt 27.000 tỷ đồng, tăng hơn 10.000 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản Vinhomes đạt 219.639 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 119.542 tỷ đồng, tăng tương ứng ở mức 4% và 34% so với thời điểm 31/12/2020.

Đứng thứ 2 về lợi nhuận của nhóm bất động sản trong quý III/2021 là Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt với gần 608 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này của Bất động sản Phát Đạt tăng 38,4% so với cùng kỳ và gấp 2,4 lần so với quý II/2021. Doanh thu thuần quý III/2021 đạt 1.268 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng 2021, doanh thu thuần của doanh nghiệp này đạt 2.391,4 tỷ đồng, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.111 tỷ đồng, tăng đến 54,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Tiếp theo đó, Công ty CP Đầu tư Địa ốc Nova có lợi nhuận ròng đứng thứ 3 trong nhóm bất động sản với 556 tỷ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ và giảm 58% so với quý II. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của Novaland đạt 10.300 tỷ đồng (tăng 171% so với cùng kỳ). Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt hơn 2.400 tỷ đồng (giảm 27,3%). Như vậy, tính đến hết quý III, công ty đã hoàn thành lần lượt 37,5% và 58,5% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm.

Bộ Xây dựng đánh giá, mặc dù trải qua 4 làn sóng dịch Covid-19, đặc biệt là làn sóng thứ 4 bùng phát mạnh từ mấy tháng qua, các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên một số doanh nghiệp bất động sản vẫn có lãi lớn và chủ yếu tập trung ở nhóm doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn chứng khoán.

Bộ Xây dựng cho rằng, thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh mẽ đã giúp doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sàn có điều kiện thuận lợi trong việc huy động và điều phối dòng vốn, từ đó có điều kiện hoạch định và phân bổ lợi nhuận tốt hơn./.