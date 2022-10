Nhiều dự án bất động sản liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát được đề nghị xác định nguồn gốc đất

(TBTCO) - Công an TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị Sở Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) TP. Hồ Chí Minh rà soát, xác định và cung cấp thông tin các quyền sử dụng đất của 156 bất động sản liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để làm rõ có nguồn gốc, hoặc không có nguồn gốc Nhà nước.

Từng có một sợi dây liên kết giữa Him Lam Land, SDI và Vạn Thịnh Phát ở dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An. Ảnh: Kỳ Phương

Theo đó, để phục vụ công tác điều tra, xác minh, Phòng an ninh kinh tế, Công an TP. Hồ Chí Minh đề nghị Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh rà soát, xác định và cung cấp thông tin các quyền sử dụng đất liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có nguồn gốc hoặc không có nguồn gốc Nhà nước. Công văn này đính kèm danh sách 156 bất động sản (trong đó bao gồm nhiều dự án) hầu hết nằm ở quận 1, 3, 5, 7, huyện Bình Chánh, TP. Thủ Đức.

Trong số này có nhiều bất động sản có vị trí đắc địa như: Toà nhà Time Square (số 22 - 36, phường Bến Nghé, Nguyễn Huệ, quận 1); toà nhà Union Square (tên cũ là Trung tâm thương mại Vincom A, số 171 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1; dự án Khu đô thị Sài Gòn - Bình An, phường An Phú, TP. Thủ Đức; toà nhà IFC One SaiGon, 34 Tôn Đức Thắng, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1; cao ốc căn hộ dịch vụ Sherwood Recidence, 127 Pastuer, quận 3; dự án Lambert Recidence, 220 - 220A Pastuer, quận 3; dự án Windsor 18 An Dương Vương, phường 9, quận 5; dự án Khu phức hợp Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, 01 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4; dự án Phước Kiển 1, huyện Nhà Bè...

Trước đó, như TBTCVN đã thông tin, ngày 7/10 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Đồng thời, Cơ quan CSĐT các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can gồm: Bà Trương Mỹ Lan (SN 1956, quê TP. Hồ Chí Minh, là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát); bà Trương Huệ Vân (SN 1988, là Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát); bà Nguyễn Phương Hồng (SN 1984), Trợ lý Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ông Hồ Bửu Phương (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).