Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đồng lòng xây dựng quê hương

Thủ tướng Phạm Minh Chính:

(TBTCO) - Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021), ngày 15/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân liên khu dân cư các xóm Pác Bó, Nặm Lìn, Nà Lẹng, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc liên khu dân cư Pác Bó, Nặm Lìn, Nà Lẹng, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Thủ tướng bày tỏ vui mừng và vinh dự được về dự Ngày hội Đại đoàn kết với bà con nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, trong không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết, tình cảm thân thiết, nồng ấm của đồng bào.

Cùng dự Ngày hội có đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; đồng chí Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh và đồng bào các dân tộc anh em tại xã Trường Hà.

Thủ tướng nhấn mạnh, đã là người Việt Nam thì ai cũng biết tới địa danh Pác Bó - nơi vinh dự được Bác Hồ - vị anh hùng giải phóng của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ thiên tài và là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam đặt bước chân đầu tiên khi Người trở về Tổ quốc sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước vào ngày 28/01/1941. Cao Bằng gắn với nhiều kỷ niệm trong những năm tháng hoạt động cách mạng của Người, nơi nổi tiếng với những địa danh như Hang Pác Bó, Lán Khuổi Nặm, núi Các Mác, suối Lê Nin đã đi vào những trang sử hào hùng của cách mạng Việt Nam.

Dành nhiều thời gian chia sẻ với đồng bào các dân tộc và lãnh đạo địa phương về truyền thống đại đoàn kết trong lịch sử dân tộc, Thủ tướng nhấn mạnh: Đoàn kết là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, là một nhân tố cơ bản quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta và là bài học lịch sử vô giá trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau 35 năm đổi mới, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Điều đó được chứng minh bằng những thay đổi ở mọi miền đất nước và trên quê hương Cao Bằng, đời sống nhân dân, đồng bào các dân tộc ngày càng ấm no, hạnh phúc, nhà cửa khang trang hơn, những tập tục lạc hậu dần được khắc phục...

Thủ tướng nêu rõ, có được điều này là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và đặc biệt là nhờ truyền thống lịch sử - văn hóa, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, toàn dân chung sức, đồng lòng để vượt qua khó khăn. “Không có sự chung tay góp sức của đồng bào các dân tộc thì không thể có được những thành tựu, kết quả như ngày nay. Đặc biệt là càng trong lúc khó khăn, chúng ta càng thấy tình đồng chí, nghĩa đồng bào cao cả”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông lấy ví dụ, trong phòng chống dịch COVID-19, chúng ta đã có cách tiếp cận toàn dân với cốt lõi là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. “Được kết tinh từ truyền thống hàng nghìn năm của dân tộc, điều này có giá trị vô cùng to lớn và nhờ đó, chúng ta không đầu hàng, khuất phục trước bất cứ kẻ thù, khó khăn nào”, Thủ tướng nói.

Năm 2021, đất nước ta có nhiều sự kiện trọng đại như tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp trong bối cảnh không bình thường do dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đến nay, chúng ta đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, kinh tế - xã hội khởi sắc trở lại, chúng ta đang khẩn trương xây dựng chiến lược tổng thể phòng chống dịch COVID-19, chương trình phục hồi và phát triển nền kinh tế. Điều này cũng khẳng định một truyền thống quý báu khác của dân tộc là càng khó khăn, thách thức thì càng nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua, khẳng định, trưởng thành.

Thủ tướng ghi sổ vàng lưu niệm tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó

Tất cả là dựa vào nhân dân

“Chúng ta phải bảo vệ, giữ gìn, phát huy những giá trị quý báu này để vượt qua những khó khăn, thách thức sắp tới, khắc phục hậu quả dịch bệnh, thực hiện thành công các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Người dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực, hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mong muốn lớn nhất, là mục tiêu cuối cùng của mọi chủ trương, đường lối, chính sách và hoạt động của Đảng và Nhà nước. Tất cả là dựa vào nhân dân”, Thủ tướng chia sẻ với đồng bào.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu rất cụ thể trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và các văn bản của chính quyền các cấp. Thủ tướng nhấn mạnh thêm một số nội dung cần quan tâm, tập trung thực hiện thời gian tới.

Trước hết, phải bảo vệ, gìn giữ, phát huy tinh thần đại đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, vai trò vận động, tập hợp nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thủ tướng lưu ý đoàn kết trong đội ngũ lãnh đạo, trong Đảng bộ, đoàn kết các dân tộc, càng khó khăn, phức tạp càng phải đoàn kết, phát huy dân chủ.

Một nhiệm vụ quan trọng khác, Người đứng đầu Chính phủ đề nghị cần triển khai hiệu quả các quy định về phòng chống dịch để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Cụ thể, thực hiện thật tốt các trụ cột phòng chống dịch (cách ly, xét nghiệm, điều trị) với phương châm phòng chống dịch là 5K + Vaccine, Thuốc đặc hiệu + Các biện pháp điều trị + Công nghệ + Đề cao ý thức người dân + Các biện pháp khác…; tổ chức tiêm vaccine thật kịp thời, khoa học, hiệu quả… Khi có dịch thì thực hiện bài bản các biện pháp về hành chính, y tế, an sinh xã hội, an ninh trật tự, truyền thông vận động người dân; huy động các nguồn lực, phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, lấy cấp cơ sở làm nền tảng trong phòng chống dịch. Khi một thôn có dịch thì cả xã vào cuộc, dồn lực kiểm soát dịch bệnh, một xã có dịch thì cả huyện vào cuộc, một huyện có dịch thì cả tỉnh vào cuộc, một tỉnh có dịch thì nhiều tỉnh cùng vào cuộc.

Cùng với đó, Thủ tướng lưu ý vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phát huy tinh thần tự lực tự cường, chung tay, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương. Coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu theo các Nghị quyết của Trung ương và kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

Thủ tướng yêu cầu phải tiếp tục nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Ông chia sẻ với bà con, “xây dựng khu dân cư bình yên, hạnh phúc để chúng ta và con cháu chúng ta thụ hưởng”. Nhắc lại quan điểm con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của quá trình phát triển, Thủ tướng đề nghị phải cụ thể hóa, hiện thực hóa điều này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cấp, mỗi ngành.

Thủ tướng lưu ý, qua báo cáo, liên khu dân cư còn một số hộ nghèo, nhà dột nát. Chúng ta hiện đã có chương trình xóa bỏ nhà ở dột nát, Thủ tướng đề nghị tỉnh Cao Bằng phối hợp với các cơ quan Trung ương giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Thủ tướng mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con nhân dân nỗ lực khắc phục những hạn chế, vượt qua những khó khăn, phát huy tinh thần đại đoàn kết, vươn lên từ bàn tay khối óc, mảnh đất, khung trời của mình, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, nhân dân ngày càng hạnh phúc ấm no, đây là nguyện vọng tha thiết nhất của Đảng và Nhà nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao quà tặng các khu dân cư Pác Bó, Nặm Lìn, Nà Lẹng, tặng quà các hộ gia đình tiêu biểu, hộ khó khăn trên địa bàn.

* Ghi sổ vàng lưu niệm tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, thay mặt đoàn công tác của Chính phủ, Thủ tướng bày tỏ: Xin nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phấn đấu xây dựng phát triển đất nước tự lực, tự cường, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng luôn đoàn kết, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nỗ lực phấn đấu xây dựng tỉnh nhà trở thành một tỉnh phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.