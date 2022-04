(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã chính thức cung cấp miễn phí phần mềm khai hải quan cho doanh nghiệp và đang tiếp tục hoàn thiện. Đây là bước tiến mới, giúp cho doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc kê khai các thủ tục hải quan trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Bước chuyển để tạo thuận lợi

Từ năm 2014, Tổng cục Hải quan đã triển khai Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS. Tuy nhiên, điểm bất tiện của hệ thống này là doanh nghiệp phải tải phần mềm về và cài đặt vào máy tính. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư và mua sắm trang thiết bị phù hợp.

Trước bối cảnh đó, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực cho việc cung cấp miễn phí phần mềm khai hải quan cho doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Việc triển khai cung cấp miễn phí phần mềm khai hải quan cho doanh nghiệp được thực hiện trong bối cảnh ngành Hải quan đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, giảm thời gian thông quan hàng hóa, nỗ lực hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 (trong năm 2020 và 2021).

Nguồn: Tổng cục Hải quan Đồ họa: Hồng Vân

Phần mềm khai hải quan miễn phí được đăng tải chính thức từ 0 giờ ngày 29/12/2021 tại địa chỉ https://e-Declaration.customs.gov.vn:8443. Đây là phần mềm được triển khai trên nền tảng web, được cài đặt tập trung tại Tổng cục Hải quan, do vậy doanh nghiệp chỉ cần có thiết bị kết nối internet là có thể truy cập để khai hải quan. Phần mềm khai hải quan này cũng được kịp thời cập nhật để đáp ứng các yêu cầu mới về hải quan số, hải quan thông minh đang được ngành Hải quan triển khai.

Như vậy, phần mềm miễn phí khai hải quan sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí đầu tư máy móc, trang thiết bị, chi phí bản quyền phần mềm, đồng thời phần mềm mới còn giúp doanh nghiệp, người dân sớm tiếp cận và có sự chủ động với những thay đổi của ngành Hải quan khi thực hiện hệ thống hải quan số và mô hình hải quan thông minh.

Theo ông Bùi Ngọc Dũng - Phó Trưởng phòng Phát triển ứng dụng, Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan, Tổng cục Hải quan, phần mềm được xây dựng trên môi trường web sẽ giúp việc quản lý tập trung thống nhất. Đồng thời, việc nâng cấp sẽ dễ dàng hơn, thay vì phải nâng cấp từ các máy tính sử dụng môi trường windows.

Tiết kiệm chi phí và thời gian

Sau một thời gian đưa vào sử dụng, nhiều tính năng, tiện ích của phần mềm mới đã và đang được phát huy.

Theo bà Nguyễn Mỹ Linh - đại diện Công ty cổ phần Hệ thống công nghệ ETC, so với phần mềm cũ, phần mềm mới thuận tiện hơn rất nhiều là do cơ quan hải quan triển khai trên nền tảng web. Chỉ cần có thiết bị kết nối internet là người dùng đã có thể truy cập và làm các thủ tục khai báo hải quan một cách thuận tiện, nhanh chóng.

Điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp không cần phải mua bản quyền phần mềm về sử dụng và cũng không cần phải cài đặt các trang thiết bị phù hợp để có thể sử dụng được phần mềm khai báo như trước đây. Đây là phần mềm do chính cơ quan hải quan cung cấp, nên cơ quan hải quan sẽ trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc vận hành triển khai một cách tối ưu nhất.

Khuyến nghị doanh nghiệp sử dụng từ 1/4/2022 Để việc triển khai được mở rộng, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn về phần mềm khai hải quan miễn phí để các doanh nghiệp biết và khai thác sử dụng. Trong đó, Tổng cục Hải quan khuyến nghị các doanh nghiệp sử dụng phần mềm này để khai báo nhằm thống nhất trong quản lý, vận hành, hỗ trợ từ 1/4/2022.

Quá trình triển khai, ngoài việc hoàn thiện về mặt công nghệ thông tin, ngành Hải quan còn xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và đăng tải sớm tại Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan (https://www.customs.gov.vn) để doanh nghiệp, người dân tiếp cận, nghiên cứu, áp dụng.

Đồng thời, Bộ phận hỗ trợ thuộc Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) duy trì hỗ trợ 24/7 để tiếp nhận, xử lý vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thông qua số điện thoại 19009299, hoặc thư điện tử địa chỉ: ebmaster@customs.gov.vn. Với bộ phận này, mọi thắc mắc hay khúc mắc của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong quá trình khai báo hải quan đều được chính ngành Hải quan giải đáp “ngay và luôn”.

Theo thống kê, chỉ sau một thời gian ngắn đưa vào vận hành, đến nay, đã có khoảng 1.500 doanh nghiệp đăng ký sử dụng phần mềm miễn phí. Con số này tuy lớn, nhưng vẫn chưa đáp ứng được cái kỳ vọng của cơ quan hải quan. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang triển khai nhiều biện pháp để giới thiệu, quảng bá cả về tiện ích lẫn sự ưu việt của phần mềm này rộng rãi đến các doanh nghiệp để khai thác và sử dụng.

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan cũng đã có văn bản yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố bên cạnh việc thông tin rộng rãi về phần mềm đến các doanh nghiệp, thì cũng cần lấy ý kiến các doanh nghiệp về tiện ích cần bổ sung của phần mềm khai hải quan miễn phí và các vướng mắc khi sử dụng phần mềm để làm cơ sở cho Tổng cục Hải quan cập nhật, điều chỉnh, bổ sung phần mềm nhằm tạo thuận lợi nhiều hơn cho các doanh nghiệp. Cơ quan hải quan cũng ghi nhận lý do doanh nghiệp chưa sử dụng phần mềm để thực hiện khai hải quan trong thời gian qua.