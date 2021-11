Phiên chất vấn thành công, thẳng thắn, trách nhiệm

(TBTCO) - Sáng 12/11, phiên chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa XV đã kết thúc thành công, được đại biểu Quốc hội, cử tri, nhân dân đánh giá cao. Sau phiên chất vấn, phóng viên TBTCVN đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Bình Nhưỡng - Phó Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội, về chủ đề này. Ông cho rằng các chủ đề được lựa chọn chất vấn lần này đều là chủ đề nóng đang được cử tri, nhân dân quan tâm.

Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng tham gia trả lời chất vấn, làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

PV: Thưa ông, ông đánh giá thế nào về 4 lĩnh vực mà Quốc hội lựa chọn đưa ra chất vấn trong kỳ họp này?

Ông Lưu Bình Nhưỡng: Các chủ đề được lựa chọn chất vấn lần này đều là chủ đề nóng đang được cử tri, nhân dân quan tâm. Đầu tiên phải nói là vấn đề y tế. Qua thống kê của Ban Dân nguyện, đây là lĩnh vực có số ý kiến, kiến nghị của cử tri nhiều nhất, tập trung về các vấn đề trong phòng, chống Covid-19, khám chữa bệnh, xét nghiệm, tiêu cực, thất thoát…

Thứ hai là lao động việc làm, an sinh xã hội, làn sóng lao động di cư... Đây là câu chuyện lớn không chỉ trước mắt mà còn ảnh hưởng về lâu dài, trong việc đảm bảo nguồn nhân lực cho các vùng kinh tế trọng điểm, phát triển kinh tế địa phương, thu hút đầu tư…

Vấn đề giáo dục cũng có rất nhiều cử tri quan tâm liên quan đến câu chuyện chất lượng dạy học, học trực tuyến, học thêm, miễn giảm học phí, chất lượng sách giáo khoa…

Bên cạnh 3 lĩnh vực xã hội, 1 lĩnh vực kinh tế được lựa chọn chất vấn lần này là kế hoạch và đầu tư. Khi kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch thì việc thúc đẩy kinh tế phục hồi thế nào, hỗ trợ doanh nghiệp ra sao, giải ngân vốn đầu tư công tắc nghẽn ở đâu… có ý nghĩa rất lớn.

PV: Theo dõi các phiên họp, ông thấy nội dung chất vấn và trả lời chất vấn lần này ra sao?

Ông Lưu Bình Nhưỡng: Trong quá trình 2,5 ngày chất vấn, các đại biểu Quốc hội đặt ra nhiều vấn đề, câu hỏi ngắn gọn, súc tích, tập trung vào những vấn đề quan trọng nhất mà cử tri, nhân dân quan tâm, để các bộ trưởng, trưởng ngành trả lời trước Quốc hội và nhân dân cả nước.

Nhìn chung, trong quá trình trả lời, hầu hết các bộ trưởng đã giải đáp được các vấn đề đại biểu đặt ra. Trong 4 lĩnh vực được lựa chọn, có 2 bộ trưởng là thành viên mới, 2 bộ trưởng là người đã dày dạn kinh nghiệm. Tuy nhiên, các bộ trưởng dù mới hay kinh nghiệm cũng đã nắm chắc vấn đề, trả lời tương đối trọng tâm, không sa đà dài dòng, báo cáo thành tích. Khi chưa thấy thỏa đáng, chưa hài lòng, đại biểu cũng nêu câu hỏi tranh luận lại trên tinh thần rất xây dựng, có lý lẽ. Thậm chí, có những câu hỏi rất nóng, hóc búa, tạo cảm xúc cho cử tri cả nước.

Bên cạnh đó, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội, các thành viên Chính phủ khác cũng tham gia trả lời kịp thời, đầy đủ về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách. Chẳng hạn như Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có phần chia sẻ rất sâu sắc. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho thấy là người nắm chắc vấn đề và tự tin trong quá trình thể hiện trước Quốc hội. Hay Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng nêu rất rõ quan điểm khi được hỏi.

PV: Tại phiên chất vấn này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã lần đầu tiên trả lời chất vấn trước Quốc hội. Ông cảm nhận ra sao về phần trả lời của Thủ tướng?

Ông Lưu Bình Nhưỡng: Tại phiên chất vấn này, trong một thời gian ngắn, Thủ tướng đã giải trình được những vấn đề trọng yếu nhất của đất nước một cách mạch lạc, đi vào trọng tâm, được đại biểu, cử tri đánh giá cao.

Qua phần trả lời của mình, Thủ tướng thể hiện là người hiểu rất kỹ, rất sâu sát các vấn đề và có kỹ năng khái quát tốt. Những vấn đề đại biểu đặt ra, nếu các bộ trưởng đã trả lời trước đó, ông không nhắc lại mà chỉ bổ sung những nội dung còn thiếu, chưa đầy đủ.

Báo cáo giải trình được Thủ tướng trình bày trước Quốc hội cũng đã nêu đầy đủ những vấn đề, lĩnh vực quan trọng về các mặt kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại… Báo cáo đề ra được định hướng và chiến lược tổng thể về phòng chống dịch, việc chuyển hướng chống dịch sang thích ứng linh hoạt kịp thời, đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Hay các chính sách về giải pháp hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế để thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, rồi những vấn đề về phục hồi thị trường lao động, giải ngân đầu tư công, phát triển kết cấu hạ tầng, giáo dục, y tế…

Trong điều hành vừa qua, bên cạnh thực hiện thành công những chính sách do người tiền nhiệm đặt ra, thực hiện tốt các Chỉ thị 15, 16, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng kịp thời ban hành nhiều văn bản phù hợp với tình hình, tham mưu cho Quốc hội ban hành nhiều nghị quyết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Nhìn chung, Thủ tướng cho thấy mình đã làm chắc, tròn vai trong quá trình điều hành cũng như thể hiện được quan điểm, quyết tâm trước cử tri, nhân dân cả nước trong việc tiếp tục thực hiện các đường lối, nghị quyết mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề ra, để một mặt phòng chống dịch hiệu quả, một mặt khôi phục và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng…

PV: Đánh giá chung về toàn bộ phiên chất vấn, ông sẽ có nhận xét gì?

Ông Lưu Bình Nhưỡng: Với sự điều hành linh hoạt, khoa học của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tôi đánh giá đây là phiên chất vấn thành công, đáp ứng yêu cầu đề ra. Trong phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV này, sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội thể hiện rành mạch, rõ ràng, theo dõi rất sát sao; nhắc nhở các bộ trưởng đi vào trọng tâm những vấn đề Quốc hội đặt ra, không bỏ sót vấn đề; nhắc nhở các đại biểu đặt câu hỏi ngắn gọn, cụ thể. Có những vấn đề đại biểu đặt ra, Chủ tịch Quốc hội điều hành đề nghị 2, 3 bộ trưởng, trưởng ngành cùng tham gia trả lời để Quốc hội, cử tri cả nước có thông tin rõ ràng, cụ thể. Tuy nhiên, cũng có những đại biểu đã đăng ký nhưng kịp nêu câu hỏi, tôi hy vọng các bộ trưởng, trưởng ngành sẽ giải đáp thấu đáo sau đó cho các đại biểu.

PV: Xin cảm ơn ông!