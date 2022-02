(TBTCO) - Mức tăng bùng nổ gần 21 điểm của VN-Index hôm nay cho thấy phiên bán tháo hôm qua rất có khả năng chỉ là ngày chốt lời “quá tay”. Hàng trăm cổ phiếu quay đầu phục hồi mạnh mẽ, đưa VN-Index trở lại 1.492,75 điểm.

Cổ phiếu ngân hàng, bán lẻ tăng mạnh

Phiên bán tháo khiến VN-Index giảm gần 30 điểm hôm qua khởi động từ nhóm cổ phiếu ngân hàng. Vì thế nhóm này là những mã quan trọng nhất. Cổ phiếu ngân hàng đảo chiều thành công thì cả thị trường cũng sẽ mạnh lên.

Gần như tất cả các cổ phiếu ngân hàng hôm nay đã tăng giá trở lại rất tốt. 20 mã ngân hàng đóng cửa tăng trên 1%. Những mã xuất sắc nhất là BID tăng 3,24%, VPB tăng 2,71%, SHB tăng 2,5%, MBB tăng 2,19%, LPB tăng 2,07%. Dĩ nhiên không phải cổ phiếu nào cũng phục hồi đủ mạnh để san bằng mức giảm sốc hôm qua, nhưng việc đảo chiều ngay lập tức sau 1 đêm với cường độ mạnh cho thấy áp lực bán hôm qua có thể chỉ là cộng hưởng ở một thời điểm.

Diễn biến phiên giao dịch VN-Index

Nhiều cổ phiếu ngân hàng hôm nay cũng được dòng vốn ngoại mua gom mạnh mẽ. STB được mua tới gần 5,59 triệu cổ phiếu, mức mua ròng khoảng 140 tỷ đồng; CTG được mua 1,82 triệu cổ phiếu, mức mua ròng 44,5 tỷ đồng; BID mua 1,06 triệu, mức mua ròng 47 tỷ đồng...

Thực tế việc các cổ phiếu tăng giá cao rồi bị chốt lời cũng là điều bình thường. Nhóm ngân hàng tăng tốt nhất kể từ trước tết và bị bán mạnh tuần đầu tiên sau tết. Điều gây sốc hôm qua chính là áp lực bán đột biến mạnh đẩy giá giảm quá sâu khiến không ít nhà đầu tư lo ngại về “tin xấu” nào đó chưa biết. Thực ra biến động như vậy hoàn toàn có thể xuất hiện khi cộng hưởng dồn dập vào một thời điểm. Cung cầu chênh lệch đột ngột thời gian ngắn dẫn đến giá thay đổi nhanh là điều vẫn thường xảy ra.

Cùng với nhóm ngân hàng, hôm nay có khá nhiều blue-chips khác cũng tăng rất tốt. MSN bùng nổ tăng 5,87%, giá nhảy vọt lên mức cao nhất 24 phiên. VHM hôm qua giảm 2%, hôm nay tăng 2,43%; VIC cũng đảo chiều ấn tượng tăng 2,32%...

Chỉ số VN30-Index kết phiên tăng 1,48% kéo theo VN-Index tăng 1,41% so với tham chiếu. Nếu như HPG, PLX và VJC không mất điểm thì các chỉ số thậm chí có thể lấy lại được toàn bộ mức giảm hôm qua.

Đà tăng vẫn tiếp tục

Phiên "bốc hơi" 30 điểm hôm qua khiến thị trường lo lắng về một sự kiện đảo chiều thay đổi xu hướng, đặc biệt là khi VN-Index không còn giữ được mốc 1.500 điểm. Tuy nhiên đây cũng chỉ là một con số mang tính tâm lý, xu hướng chủ đạo của VN-Index từ đầu năm 2022 đến nay vẫn là đi ngang. Sự kiện thay đổi lớn chỉ diễn ra nếu chỉ số tăng vượt đỉnh lịch sử, hoặc giảm xuống dưới đáy tích lũy quanh 1.400 điểm.

Những phiên giảm mạnh như hôm qua tạo nỗi lo lắng là điều bình thường, nhưng giao dịch một ngày không thể thay đổi xu hướng thị trường. Ngay hôm nay thị trường đã nhanh chóng tăng trở lại, nghĩa là biến động hôm qua cũng không xuất phát từ lo ngại mang tính cơ bản. Giới đầu tư có thể tìm thấy lý do ở nguy cơ chiến tranh Nga – Ukraine hay chuyện FED tăng lãi suất... Tuy vậy đó đều là các lý do không mới và cũng không thể sử dụng các lý do dài hạn để lý giải biến động từng ngày.

FED tăng lãi suất, áp lực lạm phát là nỗi lo chính toàn cầu lúc này. Tuy nhiên chứng khoán Việt Nam lại đang trong chu kỳ nới lỏng và chưa có tín hiệu rõ ràng nào về thay đổi. Lãi suất vẫn đang ở mức thấp, các biện pháp kích thích vẫn đang được thực thi. Dòng vốn ngoại bán ra thì vẫn là câu chuyện từ 2 năm nay chứ không mới. Hôm nay khối này thậm chí lại mua ròng tới gần 977 tỷ đồng chỉ riêng trên sàn HoSE.

Điều hợp lý hơn là thị trường vẫn đang vận động dòng tiền theo nhóm ngành hơn là có xu hướng rõ ràng về chỉ số. Trong bối cảnh các cổ phiếu trụ không tăng dứt khoát thì VN-Index sẽ lình xình. Tuy vậy chỉ số này lình xình chỉ tạo cảm giác thị trường đi ngang khi nhìn vào chỉ số, còn cổ phiếu vẫn đang có sóng.