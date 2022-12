Phuc Khang Corporation tiếp tục đạt top 10 doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam: Củng cố nội lực cho mục tiêu bền vững

Năm 2022, CEO Lưu Thị Thanh Mẫu - Tổng Giám đốc điều hành Phúc Khang cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam nhận giải thưởng danh giá “Asia Pacific Leadership in Green Building” hạng mục “Women in Green Building Leadership Award” – Phụ nữ lãnh đạo CTX khu vực châu Á - Thái Bình Dương. CEO Lưu Thị Thanh Mẫu (áo dài đỏ) nhận giải thưởng danh giá “Asia Pacific Leadership in Green Building” hạng mục “Women in Green Building Leadership Award” tổ chức tại Bali (Indonesia) ngày 23/11