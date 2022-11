PV GAS D ghi nhận lợi nhuận quý III/2022 tăng gần 20% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Hưởng ứng Ngày toàn dân Phòng cháy chữa cháy (PCCC); đồng thời với ý thức luôn đặt công tác an ninh, an toàn, PCCC lên hàng đầu trong các nhiệm vụ SXKD, trong tháng 10 các hoạt động tuyên truyền, tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn, PCCC được các đơn vị thành viên PV GAS triển khai rộng khắp.