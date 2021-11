(TBTCO) - Do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp nên từ ngày 29/11 đến ngày 30/11 ở Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.