Quốc hội thành công luôn có sự đồng hành của báo chí

(TBTCO) - Chiều 16/6, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV. Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, góp phần vào thành công của Kỳ họp thứ ba nói riêng và hoạt động của Quốc hội nói chung, luôn có sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí.

Phát biểu tại họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, cuộc họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV hôm nay diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022). Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thư ký Quốc hội và lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, ông Bùi Văn Cường trân trọng gửi tới lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, các cơ quan quản lý báo chí, cũng như cơ quan thông tấn báo chí trung ương, địa phương những tình cảm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, trong hoạt động của Quốc hội, báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối giữa Quốc hội với cử tri, góp phần không nhỏ vào thực hiện nhiệm vụ đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc họp báo.

Với vai trò, phương tiện cung cấp thông tin, truyền tải thông tin thiết yếu của đời sống xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí bám sát và phản ánh kịp thời, đầy đủ tới cử tri và nhân dân cả nước thông tin về các kỳ họp Quốc hội, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các hoạt động của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV vừa kết thúc tốt đẹp và hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự đề ra. Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét một khối lượng công việc lớn, với nhiều nội dung quan trọng không chỉ cho năm 2022, mà cho cả giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo.

Trước yêu cầu thực tiễn, Quốc hội cũng đã linh hoạt điều chỉnh, bổ sung vào chương trình kỳ họp, quyết định tăng thêm thời lượng truyền hình trực tiếp trên sóng của Truyền hình Quốc hội Việt Nam nhiều phiên thảo luận tại hội trường để thông tin rộng rãi hơn với cử tri và nhân dân cả nước. Qua đó tạo điều kiện để nhân dân và cử tri giám sát các hoạt động của Quốc hội.

Các luật, nghị quyết được thông qua với nhiều nội dung đổi mới, tiến bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, hệ thống pháp luật về tư pháp, quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Tổng thư ký Quốc hội nhấn mạnh, góp phần vào thành công của Kỳ họp thứ ba nói riêng và hoạt động của Quốc hội nói chung, luôn có sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí từ trung ương đến các địa phương để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. "Trong thời gian tới, rất cần sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan quản lý báo chí trung ương và các cơ quan thông tấn, báo chí" - Tổng thư ký Quốc hội nói.

Cũng theo Tổng thư ký Quốc hội, cơ quan báo chí cần tiếp tục ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ để tăng tính hấp dẫn trong việc truyền tải thông tin về chính sách, tăng cường sự tương tác với người đọc, đưa các thông tin về Quốc hội đi vào nhận thức của công chúng một cách dễ dàng và thuận tiện hơn.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc phải chăng do thiếu sự giám sát trong thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội với nhiều cơ chế đặc cách, đặc biệt, đặc thù, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định, Nghị quyết của Quốc hội, nhất là Nghị quyết 30/2021/QH15 là kịp thời tháo gỡ về mặt thể chế, đảm bảo quy định của pháp luật được thực thi.

Hiến pháp quy định người dân không bị hạn chế đi lại, nhưng trong trường hợp không công bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh, nhằm phòng chống dịch lây nhiễm ra cộng đồng thì tuỳ theo từng địa bàn, hệ thống hành chính có quyền hạn chế quyền tự do đi lại của công dân. Như vậy, nếu không có Nghị quyết của Quốc hội thì việc làm trên sẽ vi hiến.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cũng cho biết, giải pháp ổn định tâm lý cho cán bộ nhân viên ngành Y tế sau những vụ việc vừa qua, Nghị quyết Kỳ họp thứ ba đã nêu rõ: Sớm có biện pháp ổn định tổ chức bộ máy và tâm lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong ngành Y tế từ trung ương đến địa phương trong bối cảnh có nhiều trường hợp bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Đồng thời, tháo gỡ các vướng mắc, bất cập để triển khai đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị vật tư y tế và giải pháp cụ thể sẽ do điều hành của Chính phủ và ngành Y tế./.