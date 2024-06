Sẵn sàng cho việc lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2023

Báo cáo tài chính nhà nước ngày càng đầy đủ, khoa học Báo cáo từ KBNN cho biết, năm 2018 là năm đầu tiên triển khai lập BCTCNN, do đó, bộ danh mục BCTCNN chưa đầy đủ theo quy định. Tại thời điểm này mới có 3 báo cáo đó là: báo cáo tình hình tài chính nhà nước, báo cáo kết quả tài chính và thuyết minh BCTCNN. uyết minh BCTCNN. Qua 5 năm triển khai thực hiện, đến nay KBNN đã hoàn thành 5 bộ BCTCNN (2018, 2019, 2020, 2021, 2021, 2022). Chất lượng các BCTCNN cũng được cải thiện theo từng năm. Cụ thể, BCTCNN năm 2019 đã có một bộ danh mục báo cáo đầy đủ theo quy định, trong đó, bổ sung báo cáo luân chuyển tiền tệ, đối tượng thông tin trên báo cáo cũng bổ sung thêm thông tin về tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch nông thôn và tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do địa phương quản lý. Đồng thời, bổ sung thêm các thuyết minh giải trình về các số liệu trên báo cáo, trong đó có thuyết minh giải trình nợ nhà nước trong năm 2019 so với 2018, cũng như giải thích về cơ cấu các chỉ tiêu giữa trung ương, địa phương. Tiếp đó, BCTCNN năm 2020 đã cập nhật đầy đủ, chính xác hơn các tài sản kết cấu hạ tầng về nước sạch nông thôn, đường bộ. Đến năm 2020, BCTCNN tiếp tục được cập nhật những số liệu về tài sản giao thông đường bộ và nước sạch hình thành từ trước và tổng hợp đầy đủ thông tin tài chính của UBND xã, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công. Các năm tiếp theo bổ sung tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, đường sắt quốc gia, thủy lợi; cập nhật tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, công trình nước sạch. Đồng thời, thuyết minh đầy đủ tài sản cố định hữu hình, vô hình của đơn vị...