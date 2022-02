(TBTCO) - Thứ bảy, chủ nhật, đặc biệt là trong thời gian các kỳ họp, 3 - 4 giờ sáng, đèn làm việc ở Nhà Quốc hội vẫn sáng. Xuyên suốt đại dịch, một Quốc hội luôn “sáng đèn” cho ngày kinh tế tươi sáng, nói như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: “phải nỗ lực để đưa những điều bất thường thành bình thường”.

Niềm tin vào chính mình

Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương Đình Huệ chọn Tập đoàn Dệt may là doanh nghiệp đầu tiên đến chúc tết. Đây là doanh nghiệp duy nhất trong cả nước năm 2021 đạt kỳ tích trong sản xuất bất chấp đại dịch. Người đứng đầu QH tin rằng nhìn từ Tập đoàn Dệt may và các doanh nghiệp thành viên có thể thấy cộng đồng doanh nghiệp cả nước cũng sẽ luôn phấn đấu có đủ nội lực để vượt qua sóng dữ đại dịch, tiếp tục dệt nên những ước mơ, khát vọng, hoài bão và niềm tin vào chính mình, vào tương lai, tiền đồ của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Bộ Công thương, ngày 8/2/2022.

Chưa bao giờ, niềm tin vào chính mình để vượt qua thất bại, thiết lập sự cân bằng để khỏe lại sau cơn “bạo bệnh” trở thành yếu tố quyết định như lúc này. “Tin vào chính mình, ngành dệt may, trong đó có Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã làm nên những điều kỳ diệu. Càng trong khó khăn, thử thách thì càng có sức bật mạnh mẽ. Thành công của ngành dệt may và Tập đoàn Dệt may Việt Nam là minh chứng hết sức sinh động cho sức sống mãnh liệt và tinh thần linh hoạt, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung trong mọi hoàn cảnh” - Chủ tịch QH nói.

Ngành dệt may Việt Nam vẫn giữ được vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Năm 2021 là năm thử thách khắc nghiệt nhất đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp do tác động của đại dịch Covid-19. Dệt may là một trong những ngành thâm dụng lao động nhất nên tác động tiêu cực của dịch bệnh càng nặng nề hơn. Nhưng, không những vững vàng vượt qua mọi khó khăn mà ngành còn đạt được những kết quả phát triển hết sức ấn tượng, với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 40,4 tỷ USD, tăng trưởng gần 15%, vượt mức tăng trưởng của năm 2019, dù 19 tỉnh phía Nam gần như phải ngừng sản xuất trong suốt quý III. Đặc biệt, ngành dệt may Việt Nam vẫn giữ được vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chúc tết Bộ Công thương sau đó, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ tiếp tục nhắc đến tinh thần “tin ở chính mình” và ghi nhận ngành này đã đóng góp vô cùng lớn cho nền kinh tế đất nước; kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2021 đạt gần 670 tỷ USD, cao hơn 2 lần so với tổng GDP; thu ngân sách nhà nước năm 2021, kể cả những địa bàn bị thiệt hại nặng nề của dịch Covid-19 như TP. Hồ Chí Minh cũng đều đạt và vượt cao so với dự toán nhờ có đóng góp quan trọng của hoạt động xuất nhập khẩu; tiềm năng của ngành công nghiệp và thương mại, cả thương mại trong nước và ngoài nước còn rất lớn khi nước ta đã ký các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với những đối tác hàng đầu thế giới.

Trắng đêm ra quyết sách

Tin ở chính mình để nỗ lực hết mình là điều được nhìn thấy rõ ràng ở ngay cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất - QH. Chủ tịch QH Vương Đình Huệ khẳng định: “Chúng ta đã nỗ lực hơn gấp nhiều lần để thực hiện thành công nhiệm vụ, trọng trách của mình. Như tại các kỳ họp QH trong năm 2021, giữa diễn biến dịch phức tạp, tôi và đồng chí Tổng Thư ký Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế thức trắng đêm để tính các phương án bảo đảm an toàn cho kỳ họp. Có những ngày, chúng tôi họp với nhau từ 10h đêm hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau để có những quyết sách cần thiết, kịp thời cho việc tổ chức các hoạt động của QH. Bối cảnh đặc biệt cần những quyết đáp đặc biệt. Đó là tinh thần của Quốc hội trong 2021. Những ngày thứ bảy, chủ nhật, đặc biệt là trong thời gian kỳ họp, 3 - 4 giờ sáng, đèn làm việc ở Nhà QH vẫn sáng. QH mới đi được 1/5 chặng đường của nhiệm kỳ 5 năm 2021 – 2026, còn phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa".

Chia sẻ về không khí đầu năm tại những địa phương mà mình đến thăm, Chủ tịch QH cho biết, các tỉnh, thành hết sức chăm lo cho nhân dân đón tết, những công nhân, người lao động không về quê đón tết đều được quan tâm. Người dân rất phấn khởi, từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa đâu đâu cũng không khí đầm ấm, yên vui.

“Không thể khác được!” “Năm 2021 đã khép lại với bộn bề công việc, rất nhiều lo toan, nhưng qua phản ánh nhanh của các đồng chí ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tôi cũng trực tiếp đi thăm, chúc tết tại nhiều địa phương thì cử tri và nhân dân đều ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Quốc hội. Chúng ta có quyền tự hào về những gì đã làm được. Năm 2022 tiếp tục là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội. Chúng ta còn rất nhiều công việc ở phía trước, tiếp tục sẵn sàng tâm thế biến những điều bất thường trở thành bình thường để đáp ứng yêu cầu cuộc sống như đã làm trong năm 2021. Chắc chắn là như thế, không thể khác được”. - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Nhấn mạnh công việc đầu tiên mà QH sẽ bắt tay vào làm quyết liệt ngay trong những đầu năm mới là công tác lập pháp, Chủ tịch Vương Đình Huệ trăn trở: “Thu nhập bình quân đầu người của nước ta năm nay mới phấn đấu đạt 3.900 USD/người. Do đó, khát vọng hùng cường, khát vọng phát triển và ý chí quật cường của dân tộc phải trông chờ vào các đột phá chiến lược đã được Đảng ta xác định, trong đó có đột phá về thể chế. Vai trò, trách nhiệm của QH rất lớn. Làm sao để chúng ta có một hệ thống pháp luật về mặt hình thức phải đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, về mặt nội dung phải đáp ứng được yêu cầu phát triển nhanh và bền vững hơn nữa và hội nhập quốc tế sâu rộng hơn nữa”.

Chủ tịch QH yêu cầu rà soát lại 107 đề án thuộc Chương trình hành động của Đảng đoàn QH thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết 161/2021 của QH, 137 nhiệm vụ lập pháp theo Kết luận số 19 của Trung ương và Đề án định hướng xây dựng chương trình lập pháp của QH Khoá XV… để có kế hoạch triển khai cụ thể với tinh thần chủ động ngay từ đầu năm. Cùng với các chuyên đề giám sát của QH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cần tăng cường giám sát tại Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của QH.